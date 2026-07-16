Crespín llama al PSOE a "salir a ganar" las municipales de 2027 en Córdoba "desde el consenso y el trabajo en la calle"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lucena, Paco Algar. - PSOE

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha apelado este jueves al trabajo de la militancia y al consenso, "para que todas las decisiones orgánicas que se tomen sean parar servir a Córdoba y ganar las Elecciones Municipales" en el nuevo ciclo político que se abre con el objetivo de recuperar la confianza mayoritaria de la ciudadanía y "volver a convertir al PSOE en la primera fuerza política de la provincia".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Crespín lo ha expresado así durante su intervención ante el comité provincial del partido, que ha estado presidido por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lucena, Paco Algar, donde la dirigente ha asegurado que la organización está "preparada para ganar" las elecciones municipales de 2027.

Crespín ha afirmado que el PSOE afronta esta nueva etapa con "serenidad para analizar el escenario político surgido tras las elecciones autonómicas", pero también "con la determinación de seguir defendiendo los intereses de Andalucía y de Córdoba frente a las políticas del Gobierno de Moreno Bonilla (PP)".

"La historia del Partido Socialista demuestra que nunca se instala en el lamento", sino que "analiza, aprende y vuelve a salir a la calle con más fuerza. Esa seguirá siendo nuestra manera de entender la política", ha señalado.

Durante su intervención, la dirigente socialista ha puesto en valor el "enorme potencial del municipalismo socialista" en la provincia, recordando que el PSOE gobierna actualmente en 30 ayuntamientos y cuenta con 347 concejales que cada día "trabajan para defender los servicios públicos y combatir las políticas de recortes impulsadas por la Junta de Andalucía".

"Nuestra aspiración no es conservar lo que tenemos. Queremos crecer, recuperar gobiernos municipales, conquistar nuevos ayuntamientos y volver a ser la primera fuerza política de Córdoba", ha destacado.

En relación con la capital, Crespín ha agradecido públicamente el trabajo desarrollado por Antonio Hurtado al frente del Grupo Municipal Socialista, del que ha destacado su "oposición seria, rigurosa y responsable" durante estos años.

Asimismo, ha anunciado que el PSOE activará el próximo mes de septiembre el calendario orgánico para la elección de las candidaturas en las grandes ciudades andaluzas, entre ellas Córdoba, Lucena, Puente Genil, Montilla, Palma del Río y Priego de Córdoba, trasladando un mensaje de "tranquilidad y confianza".

Crespín ha indicado que, de haber primarias en estas ciudades, quedarían sustanciadas en septiembre, aunque la idea con la que trabaja la dirección provincial es construir "candidaturas de consenso", pues "hay tiempo, hay proyectos y hay equipo, y ésas son nuestras premisas para no restar energías en el objetivo final: ganar las municipales".

La secretaria general ha explicado que la dirección regional, encabezada por María Jesús Montero, apuesta por alcanzar "el mayor consenso posible en la designación de las candidaturas para centrar todos los esfuerzos en ganar las elecciones".

Así las cosas, el PSOE está "trabajando para construir la mejor candidatura y un proyecto colectivo que ilusione a la militancia, conecte con la ciudadanía y permita recuperar el gobierno municipal de Córdoba", ha asegurado respecto a la capital, remarcando que "hay banquillo compuesto por mujeres y hombres preparados, con experiencia, con solvencia, profundamente conocedores de la ciudad porque han gastado suela en el territorio y con una trayectoria de trabajo constante junto al tejido vecinal, económico y social de Córdoba".

CRÍTICAS AL PACTO ENTRE PP Y VOX

Una parte importante de la intervención ha estado centrada en el reciente acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la gobernabilidad de Andalucía. Para Crespín, dicho pacto representa "la mayor enmienda a la identidad de Andalucía" y supone un retroceso en derechos, igualdad y libertades.

"La supuesta vía andaluza ha demostrado ser una gran mentira. Moreno Bonilla ha entregado Andalucía a la ultraderecha aceptando prácticamente todas sus exigencias para mantenerse en el poder", ha afirmado. En este sentido, ha advertido de que el acuerdo pone en riesgo avances consolidados en igualdad, diversidad, memoria democrática, educación pública y sanidad pública.

"CONSECUENCIAS PARA CÓRDOBA"

La secretaria general del PSOE cordobés ha repasado además las "principales consecuencias" que, a su juicio, está teniendo la gestión del Gobierno andaluz en la provincia.

Entre ellas, Crespín ha criticado "el cierre de cerca de 300 aulas públicas en Córdoba, la reducción prevista de plazas educativas para el próximo curso, el deterioro de la sanidad pública con más de 82.000 cordobeses en listas de espera y el cierre de centros de salud por las tardes durante el verano, así como la clausura de más de 300 camas hospitalarias en la provincia".

También ha lamentado "la ausencia de políticas públicas de vivienda por parte de la Junta, el incremento de las listas de espera en Dependencia y la paralización de las políticas de memoria democrática", reclamando que se reanuden las exhumaciones en los cementerios de La Salud y San Rafael.

DEFENSA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Frente a este escenario, Crespín ha reivindicado la gestión del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, destacando "el crecimiento económico, la creación de empleo, el aumento de las pensiones, el impulso de las becas, el apoyo extraordinario al campo o las inversiones estratégicas para Córdoba, como la Base Logística del Ejército o el desarrollo del Aeropuerto".

Finalmente, ha trasladado un mensaje de optimismo a la organización, asegurando que el PSOE de Córdoba afronta el nuevo curso político "con un partido fuerte, implantado en todo el territorio, con experiencia de gobierno y con la mejor militancia".

"Como ha pedido María Jesús Montero, el PSOE tiene que salir a comerse las elecciones", algo que van a "hacer desde la unidad, el consenso, la cercanía, el trabajo en la calle y la convicción de que el futuro de Córdoba y de Andalucía volverá a escribirse con gobiernos socialistas", ha concluido Rafi Crespín.