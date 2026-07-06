Crespín (PSOE) acusa al Gobierno andaluz de "haber abandonado a miles" de cordobeses en materia de vivienda

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha criticado este lunes el "fracaso absoluto de la política de vivienda del Gobierno andaluz de Juanma Moreno", y le ha acusado de "haber abandonado a miles de familias cordobesas que hoy no pueden acceder a una vivienda digna porque la Junta ha renunciado a ejercer las competencias que tiene en esta materia".

Aún más, Crespín, a través de una nota, ha responsabilizado al presidente andaluz, quien ha anunciado un recurso de la Junta de Andalucía al Plan Estatal de Vivienda, de "condenar a toda una generación de cordobeses y cordobesas a no poder acceder a una vivienda para desarrollar sus proyectos de vida".

Crespín ha asegurado que la vivienda "es ya el principal problema social de la provincia", y ha advertido que la situación "se agrava cada mes por la falta de vivienda protegida, el incremento imparable del precio del alquiler y la ausencia de una respuesta eficaz por parte de la Junta de Andalucía".

"La realidad desmonta el triunfalismo de Moreno. Hoy hay más de 8.000 personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Córdoba, casi un millar más que hace apenas un año. Son miles de familias que esperan una oportunidad para acceder a una vivienda mientras el Gobierno andaluz permanece desaparecido", ha afirmado Crespín.

La dirigente socialista ha señalado que, de esos demandantes, "más de 3.900 solicitan una vivienda en régimen de compraventa, mientras miles de personas más buscan acceder a una vivienda en alquiler asequible, lo que demuestra que existe una demanda real que la Junta sigue sin atender con nuevas promociones públicas".

A esta situación "se suma la escalada del mercado del alquiler", pues en Córdoba "el alquiler se ha incrementado un 7% en el último año, un 2,3% en el último trimestre y un 1,8% en el último mes, situándose en nueve euros por metro cuadrado", colocándose "en máximos históricos".

Estos datos, según ha señalado Crespín, "deberían hacer reaccionar a cualquier gobierno responsable. Sin embargo, Moreno sigue sin ofrecer soluciones. Los precios baten récords, aumenta la demanda de vivienda protegida y la Junta continúa sin liderar una política pública capaz de responder a esta emergencia social".

Frente a esta situación, Crespín ha recordado que "el Gobierno de España está impulsando la mayor inversión pública en vivienda de la democracia, con un nuevo Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros, más de 113.000 viviendas protegidas calificadas desde la llegada de Pedro Sánchez y cerca de 27.500 millones de euros destinados a políticas públicas de vivienda, entre inversión directa y transferencias a las comunidades autónomas".

Ello evidencia, según ha subrayado, que "el Gobierno de España está poniendo recursos históricos para ampliar el parque público de vivienda, pero quien tiene la competencia para construir vivienda protegida en Andalucía es la Junta, y Moreno, además de seguir buscando excusas, pone palos en las ruedas".

Prueba de ello "es el recurso que el Gobierno de Moreno ha anunciado contra el nuevo Plan Estatal de Vivienda", aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "un plan que destina 1.197 millones de euros a Andalucía y que, entre otras medidas, establece la protección permanente de las viviendas protegidas para impedir que puedan acabar en el mercado libre tras unos años".

Para la dirigente socialista, "es incomprensible que Moreno recurra un plan que supone más financiación para Andalucía y que garantiza que las viviendas protegidas sigan siendo públicas para siempre", y ha lamentado que la Junta haya iniciado este procedimiento "por una supuesta invasión de competencias, justo en el último día del plazo legal y por la vía de urgencia, en lugar de dedicar sus esfuerzos a construir viviendas y ejecutar las inversiones que necesitan los andaluces".

A juicio de Crespín, el presidente andaluz "no puede reclamar más recursos para vivienda y, al mismo tiempo, recurrir el plan que trae a Andalucía casi 1.200 millones de euros para afrontar uno de los principales problemas que tienen hoy las familias. Esa contradicción demuestra que el PP sigue anteponiendo la confrontación política a los intereses de los andaluces".

Por último, la secretaria general del PSOE cordobés ha criticado el "abandono" del parque público de viviendas gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), "constatable en zonas como Moreras, Palmeras y Guadalquivir, que rozan la indignidad y donde, cualquier hipotética inspección técnica, supondría el cierre de los pisos y familias a la calle".

Crespín ha sentenciado que "la vivienda no puede seguir siendo un lujo al alcance de unos pocos. Es un derecho constitucional y las administraciones tienen la obligación de garantizarlo. Mientras el Gobierno de España está haciendo un esfuerzo sin precedentes para aumentar la vivienda pública, Moreno continúa desaparecido ante uno de los mayores problemas que sufren hoy los cordobeses. Córdoba necesita más viviendas protegidas, más inversión pública y menos propaganda", ha concluido.