Crespín (PSOE) se compromete a llevar al Senado la lucha contra la despoblación en la provincia de Córdoba

Archivo - La secretaria general del PSOE de Córdoba y candidata al Senado, Rafi Crespín. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y cabeza de lista al Senado por la candidatura 'Senado de Progreso' de cara al 29N, Rafi Crespín, ha expresado este miércoles su compromiso de llevar al Senado "la defensa de los intereses de Córdoba, con especial atención a la lucha contra la despoblación, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de los servicios públicos en todos los municipios de la provincia".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha asegurado que afronta esta nueva responsabilidad con "honor y orgullo" y con la voluntad de seguir siendo "la voz que reivindique que la gente, viva donde viva, merece tener servicios públicos de calidad y merece tener las oportunidades garantizadas". En este sentido, ha subrayado que Córdoba es una provincia especialmente afectada por la despoblación, con numerosos municipios pequeños, aldeas y población diseminada que necesitan respuestas para garantizar su futuro.

"Me gustaría ser la voz de la lucha contra la despoblación y ver cómo se evita que sigamos perdiendo gente y que la gente pueda seguir viviendo en sus pueblos", según ha afirmado la candidata socialista, quien ha vinculado esta reivindicación con la necesidad de combatir también las desigualdades sociales y económicas que persisten en la provincia, recordando que Córdoba capital cuenta con cinco de los barrios con menores niveles de renta de España. "La riqueza se tiene que seguir distribuyendo", ha defendido.

Crespín ha reivindicado, igualmente, "la unidad de la izquierda que representa la candidatura 'Senado de Progreso', una fórmula" que, a su juicio, "responde a una demanda que la ciudadanía progresista lleva tiempo reclamando", porque "la unidad de la izquierda no lo ha dicho la política, lo ha reclamado la gente".

En este sentido, ha explicado que el sistema de elección del Senado, mediante votación nominal de los candidatos, ofrece una oportunidad para concentrar el voto progresista y conseguir los tres representantes de Córdoba en la Cámara Alta. "Si aglutinamos más votos juntos que la derecha, podemos conseguir tener los tres senadores por Córdoba", ha indicado, defendiendo la posibilidad de construir "un Senado de la izquierda" comprometido con la igualdad y las oportunidades.

Crespín ha recordado que el Senado tiene una importante función como cámara de representación territorial y que entre sus responsabilidades se encuentran cuestiones fundamentales, como la financiación autonómica y la de las entidades locales. Por ello, ha defendido que "los recursos públicos deben llegar allí donde vive la gente, independientemente de su municipio o lugar de residencia".

MEJORES CONDICIONES DE VIDA

La dirigente socialista también ha realizado un balance de su etapa como diputada por Córdoba en el Congreso durante la legislatura concluida, reivindicando las medidas impulsadas por el Gobierno de España "para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y, especialmente, de la clase trabajadora".

Entre los avances que ha destacado figuran la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros en 14 pagas, la revalorización de las pensiones, la ampliación a 19 semanas de los permisos para el cuidado de los hijos recién nacidos, la Ley ELA y la Ley de Paridad.

"Detrás de estas leyes hay muchos cordobeses y muchas cordobesas que se ven beneficiados", ha señalado, poniendo como ejemplo a trabajadores de sectores como la ayuda a domicilio, la hostelería o la construcción, que han visto mejorar sus salarios. "Hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar", ha reivindicado.

Frente a estos avances, Crespín ha advertido de las posiciones del Partido Popular respecto al Estado del Bienestar y ha defendido la necesidad de seguir protegiendo las pensiones, la dependencia y los derechos sociales conquistados.

No obstante, también ha hecho autocrítica sobre la respuesta política al problema de la vivienda y ha reconocido que el Real Decreto Ley impulsado por el Gobierno para facilitar el acceso a una vivienda debería haber llegado antes al Congreso. A su juicio, la vivienda constituye uno de los principales desafíos del país, "porque está impidiendo que millones de personas puedan desarrollar un proyecto de vida".

La candidata socialista ha afirmado que "la vivienda no puede convertirse en una vía de especulación y de ganar mucho dinero para unos pocos", sino que requiere soluciones y colaboración entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

SERVIR A LA CIUDADANÍA

Respecto a la dimisión del ministro Óscar Puente, la líder del PSOE cordobés ha valorado su decisión como "un gesto de responsabilidad y compromiso con el servicio público, especialmente tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y el dolor de las víctimas y sus familias". Así, ha defendido que "la política debe ejercerse desde la responsabilidad y la dignidad", recordando que "los socialistas estamos aquí para servir, no para servirnos de un cargo".

En relación con la convocatoria electoral del 29 de Noviembre, ha considerado que era necesario que la ciudadanía pudiera pronunciarse en las urnas, especialmente después de que el Congreso rechazara el Real Decreto Ley de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros.

Crespín ha concluido reivindicando una "política entendida como servicio público, cuya finalidad debe ser mejorar la vida de la gente y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades". Un compromiso que, ha asegurado, quiere seguir defendiendo ahora desde el Senado y en representación de todos los cordobeses.