Crespín (PSOE de Córdoba) destaca que las pensiones han crecido "más del 45%" con Sánchez frente al "0,25% del PP"

Representantes del PSOE y candidatos al 29N en Priego de Córdoba, en un reparto electoral. - PSOE

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista al Senado por el PSOE de Córdoba en la candidatura 'Senado de Progreso' para las Elecciones Generales del día 29 de noviembre y secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, ha reivindicado este sábado "el compromiso de los gobiernos del PSOE con las pensiones públicas y con la protección del poder adquisitivo de las personas mayores, frente a un PP que durante su última etapa en el gobierno las condenó a una subida del 0,25% y frente a un PP y Vox que ya están preparando el terreno para pedir sacrificios y justificar recortes".

En Priego de Córdoba, durante un reparto electoral junto a la también candidata a Cortes por el PSOE de Córdoba Carmen Lara y otros compañeros socialistas, Crespín ha señalado que "hay una diferencia muy clara entre lo que significa gobernar para los mayores y lo que significa gobernar de espaldas a ellos", y ha contrapuesto "la política de hechos del gobierno de Pedro Sánchez, que ha recuperado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, con la política del PP, que convirtió el 0,25% en el techo al que podían aspirar los pensionistas".

"El 0,25% del PP frente a una pensión que hoy se actualiza conforme al coste de la vida", ha resumido, para apostillar que "ésa es la diferencia entre dos modelos de país: con Pedro Sánchez, las pensiones han recuperado poder adquisitivo y los mayores tienen una garantía que antes no tenían, que su pensión no se quede atrás cuando suben los precios".

La dirigente socialista ha destacado que, "desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018, la pensión media de jubilación ha crecido en torno a un 45%, pasando de los 1.083 euros mensuales de junio de 2018 a superar los 1.577 euros en el segundo semestre de 2026".

"Son casi 500 euros más al mes en la pensión media de jubilación", ha afirmado, para manifestar que "no hablamos de promesas, sino de dinero que llega todos los meses a los hogares de los mayores", al tiempo que ha incidido en que "en Córdoba son más de 162.000 pensionistas los que se benefician de estas políticas".

La candidata socialista al Senado ha recordado además que "el gobierno de Pedro Sánchez ha consolidado por ley la revalorización anual de las pensiones conforme a la inflación, de manera que los pensionistas no pierdan capacidad de compra cuando aumenta el coste de la vida".

Así, ha citado que "las pensiones han registrado incrementos del 2,5% en 2022, del 8,5% en 2023, del 3,8% en 2024, del 2,8% en 2025 y del 2,7% en 2026, después de los incrementos aplicados en los primeros años del gobierno socialista". "Cuando la inflación se disparó, este gobierno protegió a los pensionistas; cuando los precios subieron, las pensiones también subieron; eso es proteger el poder adquisitivo", ha señalado.

"LOS MAYORES NO PUEDEN SER QUIENES PAGUEN LOS RECORTES DE LA DERECHA"

Crespín ha advertido de que "las Elecciones Generales del 29-N suponen también una decisión sobre el futuro del sistema público de pensiones". "PP y Vox ya han empezado a decir que el sistema no es sostenible y que habrá que pedir sacrificios a la ciudadanía", ha expresado, para comentar que "sabemos lo que significa eso cuando gobiernan las derechas: que siempre acaban pagando los mismos, y los mayores que sólo tienen su pensión son de los primeros en sufrir las consecuencias".

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha recordado que "el PP ya demostró lo que hace cuando tiene que elegir entre proteger a los pensionistas o aplicar su receta de recortes", en referencia a "la actualización del 0,25% de las pensiones durante el gobierno de Mariano Rajoy, lo que se traducía en subidas de poco más de un euro al mes en las pagas de los mayores". "Haciendo la traslación en el período 2018-2026, los pensionistas hubiesen cobrado hoy alrededor de cien euros más en sus pagas con el PP frente a los más de 500 euros con los que cuentan hoy en día con el gobierno de Pedro Sánchez", ha abundado.

En palabras de la candidata, "no podemos volver al 0,25%, a que los mayores pierdan poder adquisitivo año tras año mientras se les dice que tienen que apretarse el cinturón", a lo que ha añadido que "los pensionistas han trabajado toda una vida, han cotizado y han sostenido nuestro país y nuestra economía", por lo que "merecen una pensión digna y protegida", ha defendido.

En este sentido, Crespín ha puesto el acento en "el impacto que las pensiones tienen en la economía cordobesa". "Cada pensión que se cobra en Córdoba se convierte también en consumo en los comercios, en compras en los pueblos, en actividad para los autónomos y en apoyo a muchas familias", ha explicado, para señalar que "defender las pensiones públicas es defender también la economía de los barrios y municipios".

Asimismo, Crespín y Carmen Lara han recalcado que ·"en Priego entran unos 80 millones de euros para sufragar las pensiones que van directamente a los bolsillos de los alrededor de 6.000 mayores prieguenses, los cuales reciben unas pensiones públicas que se han revalorizado en estos años en 320 euros más al mes".