Crespín (PSOE) critica el "deterioro" que supone el cierre de los centros de salud de Córdoba por las tardes

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. - PSOE

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha criticado este viernes, "a nueve días de que entre el vigor, el próximo 29 de junio, el Plan de Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", que se dé "un nuevo paso en el deterioro planificado de la sanidad pública andaluza, al contemplar el cierre de toda la actividad ordinaria en horario de tarde en todos los centros de salud de la provincia hasta el próximo 17 de septiembre".

Según ha informado el PSOE en una nota, esta situación, "en la práctica, supone que "no habrá atención sanitaria ordinaria durante 17 horas al día, entre las 00,00 y las 8,00 horas y entre las 17,00 y las 24,00 horas, lo que se prolongará hasta el 21 de septiembre con la recuperación del horario habitual".

Crespín ha asegurado que el Gobierno andaluz del PP, que preside Juanma Moreno, "vuelve a responder a los problemas de la sanidad pública cerrando servicios en lugar de reforzarlos", y ha advertido que esta medida "obligará a concentrar la demanda asistencial en horario de mañana y a derivar a muchos pacientes hacia unos servicios de urgencias que ya, de por sí, soportan elevados niveles de saturación".

"La Junta vuelve a optar por los recortes encubiertos en lugar de garantizar la atención sanitaria que merecen los cordobeses. Estamos hablando de casi tres meses sin consultas ordinarias por las tardes en toda la provincia, una decisión especialmente grave en un contexto marcado por la falta de profesionales, las listas de espera y el deterioro de la Atención Primaria", ha afirmado.

La dirigente socialista ha señalado que la situación "resulta aún más preocupante tras conocerse los datos denunciados por las organizaciones sindicales sobre la verdadera dimensión del plan de contratación" previsto por la Consejería de Salud para este verano.

Según los cálculos realizados, "los 3.477 contratos anunciados por el SAS para la provincia de Córdoba apenas permitirán cubrir una media de 9,4 días de vacaciones por cada uno de los aproximadamente 10.900 profesionales que trabajan en el sistema sanitario público cordobés, cuando cada trabajador tiene derecho a disfrutar de alrededor de un mes de descanso".

"Detrás de los grandes titulares de la Junta se esconde una realidad muy distinta. Lo que Moreno presenta como un refuerzo extraordinario apenas supone cubrir un tercio de las vacaciones del personal sanitario. Estamos ante una planificación claramente insuficiente, que volverá a trasladar la carga de trabajo a los profesionales que permanecen en activo y las consecuencias a los pacientes", ha lamentado.

Crespín ha resaltado que las previsiones "son especialmente preocupantes en determinados territorios de la provincia". Así, mientras en el Hospital Universitario Reina Sofía "la cobertura prevista equivale a 11,6 días por profesional", en el Distrito Sanitario Córdoba "apenas alcanzará 1,3 días por trabajador", y en el Distrito Guadalquivir "se quedará en 5,6 días", mientras que en el Área Sanitaria Norte "la sustitución prevista será de solo 6,9 días por profesional".

Estos datos, según ha subrayado la líder del PSOE cordobés, "desmontan el relato triunfalista de la Junta. No estamos ante un plan de refuerzo sanitario, sino ante un plan de mínimos para intentar sostener el sistema durante el verano".

Crespín ha subrayado que "el principal problema no es únicamente la falta de profesionales, sino el fracaso de la planificación realizada por el Gobierno andaluz durante los últimos años". En este sentido, ha recordado que la propia Consejería de Sanidad "ha tenido que reconocer recientemente las dificultades para encontrar personal suficiente y activar convocatorias extraordinarias para cubrir determinadas categorías profesionales".

Lo más grave, según ha lamentado, "es que la Junta conocía perfectamente esta situación desde hace meses y no ha hecho nada para corregirla. La escasez de profesionales no surge de la noche a la mañana", sino que "es consecuencia directa de años de contratos precarios, de la falta de estabilidad laboral y de unas condiciones que están empujando a médicos y enfermeras a marcharse a otros servicios de salud".

Como ejemplo de esta situación, Crespín ha recordado los resultados de la última convocatoria realizada por el SAS para cubrir plazas de Medicina de Familia y Pediatría en Atención Primaria el pasado mes de mayo, pues, "de las 22 plazas ofertadas en el Distrito Sanitario Córdoba, solo pudo cubrirse una, mientras que en el Distrito Guadalquivir únicamente se cubrieron tres de las 22 plazas disponibles", y "de las cinco plazas de Pediatría ofertadas solo se logró cubrir una".

"Estamos hablando --ha proseguido-- de porcentajes de cobertura que apenas alcanzan entre un 5% y un 20% de las plazas ofertadas. Son cifras demoledoras que evidencian el fracaso absoluto de la política de recursos humanos de Moreno y explican perfectamente por qué la Junta acaba recurriendo al cierre de servicios durante el verano", ha señalado.

La dirigente socialista también ha alertado que "la insuficiente cobertura de las vacaciones se verá agravada por la reducción de actividad asistencial prevista para los meses estivales, con menos consultas, menos intervenciones quirúrgicas y una reducción de recursos hospitalarios".

"Todo apunta a que volveremos a asistir a un incremento de las listas de espera, mientras miles de pacientes continúan aguardando una consulta especializada, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica", ha advertido, cifrando en más de 82.000 los cordobeses que aguardan en cola en la provincia.

Para Crespín, "resulta incomprensible que Andalucía disponga del mayor presupuesto sanitario de su historia y, sin embargo, cada año sea más difícil conseguir una cita médica, acceder a un especialista o recibir una atención rápida en los servicios sanitarios".

Por ello, ha exigido a la Junta de Andalucía "la rectificación inmediata del Plan de Verano, el refuerzo de las plantillas, la cobertura real de las vacaciones y bajas del personal, la recuperación de la actividad ordinaria en horario de tarde y la puesta en marcha de una estrategia eficaz para atraer y fidelizar profesionales sanitarios".

"La sanidad pública no puede seguir gestionándose a base de cierres temporales, recortes encubiertos y parches de última hora. Los cordobeses y las cordobesas merecen una atención sanitaria digna durante todo el año y un Gobierno que fortalezca los servicios públicos en lugar de debilitarlos", ha concluido.