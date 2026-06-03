Crespín (PSOE) destaca la llegada de 196,6 millones en ayudas del Gobierno al campo cordobés tras las borrascas

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha valorado este miércoles la el inicio del pago de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno de España para agricultores y ganaderos afectados por las borrascas que azotaron buena parte de Andalucía el pasado mes de febrero, y que suponen para el campo cordobés 196,6 millones de euros.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha asegurado que la medida supone "un histórico balón de oxígeno para miles de explotaciones agrarias, que ha llegado en tiempo y forma, apenas tres meses y medio después de los temporales".

Crespín ha destacado que el Ministerio de Agricultura "ha comenzado a ingresar los primeros 1.000 millones de euros de un paquete de ayudas que alcanzará los 2.000 millones de euros, beneficiando a cerca de 100.000 agricultores y ganaderos". De ellos, "17.560 beneficiarios están radicados en la provincia de Córdoba", y percibirán los mencionadods 196,6 millones "en esta oleada de ayudas publicada a final de la pasada semana por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

"El Gobierno de Pedro Sánchez --ha afirmado-- vuelve a demostrar que cumple con el campo, que responde cuando más se necesita y que convierte sus compromisos en hechos concretos que llegan directamente a las cuentas de quienes han sufrido importantes pérdidas".

La dirigente socialista ha subrayado que los 17.560 agricultores y ganaderos cordobeses que se cuentan entre los beneficiarios de estas primeras ayudas recibirán cantidades comprendidas entre los 5.000 y los 25.000 euros por explotación. "Estamos ante una actuación contundente, ágil y eficaz que se ha puesto en marcha en tiempo récord para dar respuesta a una situación excepcional provocada por los temporales", ha señalado.

"Que Córdoba concentre gran parte del volumen de estas ayudas autonómicas evidencia la magnitud de los daños sufridos por nuestro sector agropecuario y la necesidad de seguir reforzando el apoyo institucional", ha manifestado.

Según ha explicado, los pagos del Gobierno central continuarán realizándose durante las próximas semanas hasta alcanzar al conjunto de explotaciones beneficiarias. "Estas ayudas representan una inyección económica fundamental para garantizar la continuidad de muchas explotaciones y para contribuir a la recuperación de la actividad agraria en nuestra provincia", ha añadido.

Crespín ha recordado además que este esfuerzo del Gobierno de España se suma a otras medidas extraordinarias destinadas a reparar infraestructuras afectadas por las borrascas, así como a actuaciones para la recuperación de caminos rurales y el apoyo a los municipios que han sufrido daños por los temporales.

En concreto, se ha referido a las ayudas que también van a recibir los ayuntamientos de la provincia, por parte del Gobierno de España, para la reparación de equipamientos y servicios públicos, "gracias a otro fondo estatal que también superará los 2.000 millones de euros".

"Los agricultores y ganaderos saben quién está a su lado cuando llegan las dificultades. El Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado con responsabilidad, sensibilidad y eficacia para proteger un sector estratégico para Córdoba, Andalucía y España. Ahora es momento de que todas las administraciones sigan colaborando y redoblando esfuerzos para que nadie quede atrás", ha trasladado Crespín.

GOBIERNO ANDALUZ

Por otro lado, la dirigente socialista ha deseado que "por fin se materialice el anuncio del Gobierno andaluz del PP sobre las ayudas activadas para la ganadería extensiva afectada por las borrascas", porque, "hasta ahora, lo que teníamos enfrente era a un Juanma Moreno haciéndose el remolón y esperando que fuera Pedro Sánchez el que les sacara las castañas del fuego", criticando Crespín la "actitud cicatera" del Gobierno andaluz del PP con los agricultores y con los ayuntamientos, "con cuantías que son verdaderamente insignificantes, en comparación con el dinero dispuesto por el Gobierno de España".

Por ello, ha concluido que "la diferencia en la dimensión del esfuerzo económico es evidente. Mientras el Gobierno de España ha desplegado una respuesta extraordinaria de alcance nacional, es necesario que la Junta siga incrementando recursos para estar a la altura de las necesidades reales del sector andaluz".