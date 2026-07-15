Crespín (PSOE) destaca que la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno duplica su previsión en Córdoba

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín (centro), junto a miembros del PSOE. - PSOE

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha valorado "muy positivamente" los resultados del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España, que ha "superado ampliamente las previsiones iniciales" en la provincia de Córdoba, donde se han registrado un total de 9.951 solicitudes, prácticamente el doble de las 5.000 estimadas al inicio del procedimiento.

Según ha informado el PSOE en una nota, en un encuentro con colectivos de inmigrantes en Ciudad Jardín junto a la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba e integrante de la Ejecutiva provincial, Ana López; la senadora por el PSOE de Córdoba, Ángeles Luna, y el secretario general de la agrupación de distrito Poniente Sur, Joaquín de Gea, Crespín ha indicado que "estos datos evidencian que el Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido a una necesidad real de miles de personas que ya vivían y trabajaban en nuestro país, apostando por una política migratoria seria, ordenada y basada en los derechos humanos".

Así, ha agregado que este proceso ha sido "muy demandado por determinados sectores productivos", concretamente por el de la agricultura, la ganadería y el campo, que han venido trasladando al Gobierno de España "la necesidad de garantizar trabajadores a través de una regularización de inmigrantes para encontrar mano de obra que permita atender tareas que, hoy por hoy, están en peligro de quedar descubiertas". Lo mismo sucede, ha dicho, con otros sectores, como el de la construcción, dependencia y cuidados.

La dirigente socialista ha subrayado que "frente a quienes utilizan la inmigración para sembrar miedo y confrontación, como hacen permanente PP y Vox, el Gobierno de España ofrece soluciones que favorecen la integración, la cohesión social y el desarrollo económico".

En este punto, Crespín ha cargado contra "el pacto de gobierno firmado por Moreno Bonilla con la ultraderecha", un acuerdo que ha tildado de "guillotina de derechos" en la comunidad andaluza, y ha señalado que la formación del vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira (Vox), "se opone a esta regularización al considerar que 'la invasión, mata', en unas duras e inaceptables palabras de Abascal que no tenemos más que condenar".

La secretaria general del PSOE ha destacado el esfuerzo realizado por la administración central para facilitar el acceso al procedimiento mediante diferentes canales de atención, entre ellos la plataforma telemática Mercurio, las oficinas de la Seguridad Social o Correos, así como el trabajo desarrollado por la Subdelegación del Gobierno y por la Oficina de Extranjería de Córdoba, cuya capacidad de respuesta ha permitido absorber un volumen de solicitudes muy superior al previsto.

En este sentido, ha recordado que, de forma paralela a la regularización extraordinaria, se ha activado un plan de choque para resolver los expedientes de arraigo pendientes, logrando tramitar el 97% de los 955 expedientes acumulados antes del 16 de abril, con 928 expedientes resueltos y 838 resoluciones favorables. Esta actuación ha permitido que las personas cuya solicitud de arraigo fue denegada pudieran acogerse, si cumplían los requisitos, al procedimiento extraordinario antes de que finalizara el plazo.

COLOMBIANOS Y MARROQUÍES, A LA CABEZA

Crespín ha destacado que, aunque Córdoba es la segunda provincia andaluza con menor número de solicitudes --solo por delante de Jaén, con 6.750 expedientes--, el volumen alcanzado demuestra la importancia de esta medida en la provincia. Málaga encabeza el número de solicitudes en Andalucía con cerca de 40.000 peticiones. Asimismo, ha señalado que, en línea con la tendencia nacional, las nacionalidades mayoritarias entre los solicitantes en Córdoba han sido la colombiana y la marroquí.

La socialista ha remarcado que esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto el pasado 14 de abril, estaba dirigida a personas extranjeras que ya residían de forma irregular en España antes del 1 de enero de 2026, que pudieran acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses, carecieran de antecedentes penales tanto en España como en sus países de origen y no supusieran un riesgo para el orden público. El proceso también ha incluido a determinados solicitantes de protección internacional.

Respecto a la tramitación de los expedientes, Crespín ha explicado que la Oficina de Extranjería dispone ahora de un plazo máximo de entre tres y seis meses para resolver las solicitudes. Durante ese tiempo, las personas solicitantes cuentan con un resguardo que les permite residir y trabajar provisionalmente, y una vez obtenida la resolución favorable dispondrán de un mes para solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) ante la Policía Nacional.

La secretaria general del PSOE cordobés también ha reconocido el papel desempeñado por entidades sociales como Córdoba Acoge, que continúan ofreciendo información, asesoramiento y acompañamiento a las personas migrantes durante las distintas fases del procedimiento.

Finalmente, Crespín ha señalado que el éxito registrado en Córdoba, con lo que ello supone para combatir la economía sumergida y la despoblación, refleja una tendencia generalizada en todo el país. "El Gobierno de España estimó inicialmente que esta regularización podría beneficiar a unas 500.000 personas, pero la respuesta ha superado todas las previsiones, alcanzando más de 1,2 millones de solicitudes en España. Es la mejor prueba de que era una medida necesaria, útil y comprometida con la realidad de nuestro país", ha dicho.

"Con esta iniciativa no solo se amplían derechos y oportunidades para miles de personas, sino que también se fortalece nuestro mercado laboral, se combate la economía sumergida y se refuerza la cohesión social. Ése es el modelo que defendemos los socialistas: una España más justa, más inclusiva y con una administración que está al servicio de la ciudadanía", ha concluido Rafi Crespín.