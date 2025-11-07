Crespín (PSOE) llama a los cordobeses a "salir masivamente a las calles" el domingo para "recuperar" la sanidad

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha llamado este viernes a los cordobeses a "salir masivamente a las calles el próximo domingo para, entre todos, recuperar nuestra sanidad pública, clamando junto a las mareas blancas y sindicatos contra el expolio perpetrado" por el Gobierno andaluz del PP, desde que Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta de Andalucía en 2019.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín, durante un acto de la campaña de recogida de firmas a favor de la sanidad pública promovida por su partido, en este caso ante el Centro de Salud Levante Sur de la capital cordobesa, ha afirmado que "si hay algo que merezca la pena y el esfuerzo de todos es la salud", por lo que ha insistido en que "demos la cara en la movilización el próximo domingo".

Se trata de "apoyar a los pacientes, a los profesionales sanitarios y a las plataformas comprometidas que luchan por lo público. Dos horas de compromiso el domingo no es nada para todo el bien que podemos hacer a nuestra sociedad", ha apostillado.

Crespín, que ha estado acompañada por la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio y la secretaria general socialista de la Agrupación Sureste-Levante, Alicia Moya, se ha referido a "las carencias que sufren los vecinos con consultas vacías por falta de profesionales sanitarios, ausencia de especialistas, urgencias cerradas y listas de espera inasumibles, un mantra que se repite en cualquier rincón de la provincia por los recortes y desvíos de dinero público a la privada" ejecutados por el Gobierno de Juanma Moreno.

Ha agradecido a los cordobeses el respaldo que están dando a la campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública ha reiterado su petición a los cordobeses y andaluces de que se manifiesten el domdingo, para "reclamar lo que nos pertenece y poner punto y final a que Moreno siga vendiendo la sanidad pública a chachitos".

Junto a ello, Crespín ha retado al presidente andaluz "a dar la cara y no parapetarse en los ceses de cargos medios con los que pretende asumir responsabilidades", porque, "ni con éste último, el cese del delegado de Salud en Sevilla, ni con 20 ceses más, Moreno puede tapar la responsabilidad de lo que ha ocurrido con la gestión del cáncer en Andalucía, que tiene un único responsable, el presidente de la Junta, que ya debería haber dimitido y haber convocado elecciones anticipadas".

Por último, la socialista ha prometido que "con María Jesús Montero recuperaremos la sanidad que esta tierra merece, con más inversión, más profesionales y más medios, y desterraremos el modelo privatizador de la sanidad que han impulsado el PP y Moreno, y que ya suma más de 4.600 millones de euros derivados a clínicas privadas bajo el falso argumento de un plan de choque que no ha servido para nada, sólo para engordar las cuentas corrientes de sus amigos en la sanidad privada".

PRESUPUESTOS

Por su parte, la parlamentaria andaluza Isabel Ambrosio ha criticado el proyecto de presupuestos para 2026 con el que el Gobierno andaluz del PP "pretende tapar la vergüenza de lo que ha ocurrido con el cribado del cáncer de mama", y ha considerado que, "además de tratarse de unas cuentas falsas, perpetúan el modelo de saqueo a la sanidad pública, el desvío de dinero a la sanidad privada y la falta de contratación de profesionales", por lo que ha justificado la enmienda a la totalidad que el PSOE presentará al presupuesto andaluz en el Parlamento.

Con todo, Ambrosio ha enfatizado que también serán los andaluces "quienes presentarán una enmienda a la totalidad, primero en la calle, en las concentraciones y manifestaciones anunciadas para detener este expolio, y segundo, en las urnas, cuando seamos llamados a las elecciones autonómicas y tengamos en nuestra mano echar con nuestro voto a Moreno de la Junta, por incapaz y por negligente".

URGENCIAS DE LEPANTO

La edil socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y secretaria general de la Agrupación Sureste-Levante, Alicia Moya, ha exigido dla apertura del centro de Urgencias de Lepanto, ubicado "en el distrito más poblado de la capital, y que lleva construido junto al centro de salud más de un año, sin que haya abierto aún sus puertas, tras múltiples promesas del Gobierno de Moreno".

"Estamos cansados de que nos hayan aplazado su apertura, primero tras el verano, después en diciembre y ahora nos dicen que en enero próximo", ha detallado Moya, quien además ha afeado que "para vestir a este santo van a desvestir a otro, ya que van a trasladar aquí a sanitarios de otros centros, que quedarán desasistidos".