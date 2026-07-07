Crespín (PSOE) y el obispo de Córdoba coinciden en la necesidad de reforzar el compromiso con los más vulnerables

Rafi Crespín y Jesús Fernández, en el Obispado de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha mantenido un encuentro institucional con el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en el que ambas partes han intercambiado impresiones sobre los principales retos sociales que afronta la provincia y han coincidido en "la necesidad de reforzar el compromiso colectivo con las personas más vulnerables".

Así, según ha informado el PSOE en una nota, durante la reunión, Crespín ha resaltado los "numerosos puntos de encuentro que existen entre el ideario socialista y la acción social que desarrolla la Iglesia a través del Obispado de Córdoba y de sus entidades asistenciales, especialmente en lo relativo a la defensa de la dignidad de las personas, la lucha contra la desigualdad, la cohesión social y la atención a quienes más lo necesitan".

La dirigente socialista ha señalado que "más allá de las legítimas diferencias que puedan existir en otros ámbitos, compartimos una convicción fundamental", la de que "ninguna persona debe quedar atrás y la sociedad tiene la obligación moral y política de proteger a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad".

En este sentido, Crespín ha recordado que Córdoba "continúa soportando una realidad especialmente compleja desde el punto de vista social, al concentrar tres de los diez barrios más desfavorecidos de España, una circunstancia que exige la implicación de todas las administraciones, instituciones y organizaciones sociales para ofrecer respuestas eficaces y sostenidas en el tiempo".

Además, ha advertido que, "junto a las bolsas tradicionales de exclusión, están emergiendo nuevos perfiles de pobreza y vulnerabilidad que requieren políticas públicas adaptadas y una estrecha colaboración con el tercer sector y las entidades sociales".

Entre ellos, Crespín ha destacado la situación de muchos jóvenes que "sufren aislamiento social y enormes dificultades para acceder a una vivienda digna o desarrollar un proyecto de vida autónomo; las personas migrantes que llegan a nuestro país buscando oportunidades y que necesitan procesos de acogida e integración que garanticen sus derechos y favorezcan la convivencia, y las personas mayores que viven en soledad no deseada, una realidad cada vez más extendida, que demanda respuestas comunitarias e institucionales".

"La pobreza hoy tiene nuevos rostros y nuevas formas de manifestarse. Combatirla exige, no solo recursos económicos, sino también cercanía, escucha, coordinación y compromiso. En esa tarea, las administraciones públicas y entidades como el Obispado desempeñan un papel complementario que resulta imprescindible", ha afirmado Crespín.

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha agradecido la labor que desarrollan diariamente las parroquias, los voluntarios y las organizaciones vinculadas a la Iglesia en la atención a las personas más vulnerables, destacando que "ese trabajo constituye un valioso apoyo para muchas familias cordobesas que atraviesan dificultades". Especial alusión ha hecho a los programas de Cáritas Diocesana, de formación y empleo o de acompañamiento a mayores en soledad.

La dirigente socialista ha aludido al mensaje lanzado por el Papa León XIV en su reciente visita a España, en la que "puso el foco en las personas sin hogar, los inmigrantes y quienes atraviesan situaciones de exclusión, llamando a rechazar la cultura del enfrentamiento y la polarización" y señalando que "la caridad no admite demoras".

Por último, Crespín ha trasladado la voluntad del PSOE de Córdoba de seguir promoviendo espacios de diálogo con el conjunto de instituciones y agentes sociales de la provincia, "para fortalecer alianzas que permitan avanzar hacia una Córdoba con mayores oportunidades, menos desigualdades y una red de protección social cada vez más sólida, poniendo siempre en el centro a las personas".