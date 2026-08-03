Crespín (PSOE) reclama a la Diputación de Córdoba un Plan Provincial de Refugios Climáticos

Rafi Crespín en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reclamado este lunes "un Pacto de Estado frente a la emergencia climática" y, en este contexto, ha exigido también a la Diputación de Córdoba, gobernada por el PP, "la puesta en marcha de un Plan Provincial de Refugios Climáticos, para proteger a la población más vulnerable ante las sucesivas olas de calor que está sufriendo la provincia".

A través de una nota, Crespín ha advertido que "España, Andalucía y Córdoba se queman", y ha señalado que el territorio está viviendo "un verano muy duro" debido a los incendios forestales que afectan a buena parte del país. Ante esta situación, ha defendido que "no basta con parches" y ha insistido en la necesidad de impulsar "medidas integrales, unidad institucional y unidad política".

Los socialistas, según ha argumentado, defienden la necesidad del referido Pacto de Estado frente a la emergencia climática "porque cuando se quema nuestro patrimonio natural, cuando se queman nuestras casas y cuando se queman nuestros pueblos, se está quemando, en cierta medida, nuestro futuro", de modo que "la lucha contra el cambio climático debe convertirse en una prioridad compartida por todas las administraciones", ya que es una "obligación defender a las generaciones venideras y dejarles oportunidades de futuro".

Además de la creciente amenaza de los incendios, Crespín ha puesto el foco en el impacto de las altas temperaturas que se repiten cada verano y que obligan, a su juicio, a replantear las políticas públicas de protección ciudadana. En este sentido, ha reclamado al gobierno del PP en la Diputación "que impulse de forma inmediata un Plan Provincial de Refugios Climáticos, coordinado con los municipios de la provincia".

Ello es preciso, según ha argumentado, porque "hay mucha gente vulnerable que está sufriendo estas temperaturas extremas y necesita una respuesta por parte de sus instituciones, de sus ayuntamientos y también de la Diputación de Córdoba".

Crespín ha recordado que el Gobierno de España ha anunciado un Plan Nacional de Refugios Climáticos y ha opinado que la institución provincial "debe actuar con la misma determinación, para complementar esa estrategia y garantizar la protección de la ciudadanía en todos los municipios cordobeses".

Por ello, ha instado al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (PP), a "convocar el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia, para abordar esta situación de manera urgente", pues, "ya que Fuentes no ha convocado aún el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, éste debería ser un motivo más que suficiente para hacerlo. Es el momento de sentar a todos los municipios y hablar de cómo proteger a la ciudadanía frente a los efectos del cambio climático".

Sobre la firma de un gran Pacto de Estado ante la emergencia climática, la dirigente socialista ha lamentado el "silencio del PP, tras sus pactos con la ultraderecha de Vox, que sigue negando el cambio climático", mientras que Crespín ha respaldado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "impulsar un gran Pacto de Estado contra la emergencia climática, basado en la evidencia científica, la prevención y la anticipación, con el objetivo de reforzar la protección del territorio y de la población ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes".

Así, "frente a quienes siguen negando el cambio climático, España necesita unidad, responsabilidad y acuerdos de país. Es el momento de que el Partido Popular rompa definitivamente con el negacionismo de Vox y se sume a un pacto que sitúe la protección de las personas y del medio ambiente por encima de cualquier interés partidista".

A este respecto, Crespín ha aludido al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, a quien ha pedido que "dé un golpe en la mesa del PP para apoyar esta causa", a la vez que ha señalado que "defender los servicios públicos, invertir en prevención y actuar con decisión frente a la emergencia climática es también proteger vidas", al tiempo que ha trasladado toda la solidaridad del PSOE de Córdoba con las personas afectadas por los incendios en todo el país.

INCENDIOS EN CÓRDOBA

Crespín ha advertido que Córdoba "es una de las provincias andaluzas donde la emergencia climática está mostrando con mayor crudeza sus consecuencias sobre el territorio. Los datos demuestran que ya no hablamos de episodios aislados, sino de una realidad que exige reforzar las políticas de prevención, adaptación y protección de nuestros montes", ha señalado.

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha recordado que la provincia duplicó en 2025 la media histórica de superficie forestal quemada por incendios. Desde el año 2000, la media anual se situaba en 576 hectáreas, mientras que el pasado año, entre enero y octubre, se calcinaron 1.044 hectáreas forestales, una cifra que asciende a 1.067,97 hectáreas si se incluyen también los daños ocasionados sobre terrenos agrícolas.

Crespín también ha puesto en valor la eficacia del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales y ha reclamado más medios para actuar en la fase preventiva de preparación y limpieza del territorio.

"El excelente trabajo de los profesionales del Plan Infoca evitó consecuencias aún mayores", ha afirmado, recordando que de las 141 actuaciones registradas en terreno forestal durante el año, 114 se resolvieron en fase de conato, lo que supone que más del 80% de los incendios fueron controlados antes de convertirse en grandes fuegos.

"La profesionalidad y rapidez de respuesta de los servidores públicos ha evitado daños mucho mayores, pero estos datos también nos dicen que no podemos conformarnos. Necesitamos seguir invirtiendo en prevención, gestión forestal, medios de extinción y adaptación al cambio climático porque cada verano será más exigente que el anterior si no actuamos con determinación", ha concluido la dirigente socialista.