Crespín (PSOE) señala el "auge, como setas", clínicas privadas en Córdoba a costa de la sanidad pública

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha señalado este viernes en Puente Genil (Córdoba) el "auge, como setas, que están teniendo las clínicas privadas en la provincia, a costa de la agonía que el Gobierno de Juanma Moreno está infringiendo a los hospitales públicos, como en el caso del de Puente Genil, que lo mantiene con quirófanos cerrados, recorte de especialidades y traslado de sus pacientes a otros centros hospitalarios de la provincia, por traslado de maquinaria y cirugía ambulatoria".

Según ha informado el PSOE en una nota, en el marco de la campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública que los socialistas de Córdoba están llevando por la provincia, Crespín ha clamado "por algo que es de justicia, la recuperación del Hospital de Puente Genil", al que ha puesto como ejemplo del "proceso de desguace y desmantelamiento que la asistencia sanitaria pública está sufriendo en los años de gobierno del PP en la Junta de Andalucía".

La dirigente socialista, que ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Puente Genil, José Antonio Gómez; el portavoz socialista de la Diputación, Esteban Morales, y alcaldes y compañeros de partido de los municipios cordobeses de Moriles, Monturque y Aguilar de la Frontera, ha recordado que el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil "fue un referente en Andalucía por su modelo de acto único, por su eficacia y por la calidad de su atención".

"Hoy, sin embargo, vemos quirófanos cerrados que apenas funcionan, especialistas que ya no pasan consulta, personal de hospitalización que tiene que acudir a atender en urgencias y vecinos que tienen que desplazarse a Cabra o a Córdoba para operarse de algo tan común como una catarata, porque el SAS ha decidido trasladar el microscopio oftalmológico y dejar de hacer esta cirugía ambulatoria en el municipio", ha criticado Crespín.

De todo ello ha responsabilizado al presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, y a su partido, por "dar alas y alentar con fondos públicos el crecimiento de las clínicas privadas, lo que sucede en Puente Genil, con tres clínicas ya a pleno rendimiento en el municipio, que recibe a personal de toda la comarca, porque la gente no puede esperar 20 ó 30 días para ver a su médico de cabecera o meses para una prueba diagnóstica o una cita con el especialista".

"Los más de 4.600 millones de euros públicos derivados por Moreno a la sanidad privada en estos casi ocho años de gobierno del PP han tenido sus frutos, como ha sido el aumento de hasta un 45% de los seguros privados en la comunidad, poniendo a Andalucía a la cabeza en el ránking nacional de cobertura sanitaria privada", según ha lamentado la dirigente socialista.

En relación con ello, Crespín se ha referido también al "papelón de Moreno" en el Debate del Estado de la Comunidad, "acorralado por la privatización de los servicios públicos", y por haber ido al debate "con medio PP en el banquillo, investigado por el saqueo de la sanidad pública, con todos los gerentes del SAS imputados, y por mordidas en contratos de servicios públicos en Almería y Andalucía, por el caso Mascarillas".

Con todo, ha recelado del apoyo del PP a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la sanidad pública y ha dicho que "no nos fiamos ni un pelo, porque Moreno ha demostrado que no es de fiar, ni tiene palabra. Ahora apoya la ILP, cuando lo cierto es que ha destrozado en estos casi ocho años la sanidad pública, teniéndola ya en estado catatónico. Es una desfachatez de un 'bien queda', cuando lo que vimos ayer en el Parlamento fue el grito desgarrador de Anabel diciéndole a Moreno que le ha arruinado la vida".

Por último, ha apostillado que "el sí del PP a la ILP es una pose más para tomarle el pelo a las mareas blancas, como le ha tomado el pelo a las mujeres del cribado del cáncer de mama", pues "primero niega los fallos, después los reconoce y pide perdón, y para finalizar emprende una cacería indecente contra la asociación Amama, que denunció la crisis, poniéndola contra las cuerdas bajo la amenaza de multarla".

Crespín ha concluido pidiendo a los andaluces "que hagan de las próximas elecciones autonómicas un referéndum por la sanidad pública y den su confianza a María Jesús Montero, para revertir el deterioro asistencial".

Por su parte, el secretario general del PSOE pontanés, José Antonio Gómez, ha criticado el "silencio cómplice" del alcalde de Puente Genil, el popular Sergio Velasco, "ante los recortes impuestos por el Gobierno de Moreno y el PP", pues, cuando "estamos hablando de salud, estamos hablando de vidas. Por eso exigimos al Gobierno andaluz que devuelva al Hospital de Puente Genil todos sus servicios, sus medios y su personal".

"Lo que pedimos en la moción que ayer llevamos a Pleno, y a la que el PP votó en contra", cuando lo que se pedía "no es nada extraordinario, es volver a lo que teníamos en 2018, cuando el hospital funcionaba, respondía y daba tranquilidad a nuestras familias".

Gómez ha afirmado que la Campiña Sur "merece una sanidad pública fuerte y cercana, por la que vamos a seguir luchando y defendiendo, con toda la firmeza, que nuestro hospital vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser", y ha criticado a Sergio Velasco, por justificar que "igual que la gente va a Córdoba a comprar, se tienen que acostumbrar a desplazarse para una prueba o una intervención, cuando hace siete años se hacían en el Hospital de Puente Genil".