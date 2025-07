Crespín (PSOE) señala que el "recorte" de la PAC que propone el PP europeo "pone en jaque al campo cordobés"

CÓRDOBA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado que "el PP europeo pone en jaque al campo cordobés con el proyecto de PAC avanzado por la Comisión Europea de recorte de fondos a partir de 2028" y, por ello, ha llamado a las organizaciones agrarias y cooperativas a "pelear en el año y medio de negociación que resta para lograr una PAC justa y suficientemente dotada con recursos que sigan manteniendo el pilar de las ayudas directas a los agricultores y el segundo objetivo de medidas de desarrollo rural".

Según ha informado el PSOE en una nota, así lo ha expuesto Crespín en un encuentro con organizaciones agrarias y cooperativas en la sede provincial de su partido, para abordar el Nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE) junto a la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE, Ana Romero, y la ex eurodiputada socialista Clara Aguilera.

En este contexto, Crespín ha defendido que "el campo cordobés no puede pagar la factura de los recortes que la derecha europea quiere imponer, con el silencio cómplice del PP andaluz y español, y que implicará un tajazo de más de 8.000 millones de fondos a España, lo que romperá el equilibrio del sector en nuestra economía, romperá el mercado único europeo y expulsará a los agricultores de la actividad agrícola".

"Contar con una dotación suficiente --ha proseguido-- que asegure los dos objetivos de la PAC es la posición de España, pero no sólo de España, como nos recuerda nuestro ministro cordobés Luis Planas, sino de 20 estados miembros, que han reivindicado por carta a la Comisión Europea una PAC con un presupuesto suficiente y con personalidad jurídica e institucional propia, separada del resto de políticas comunitarias".

La dirigente socialista ha aludido al peso del sector primario en la provincia, donde la agricultura representa aproximadamente el 9,5% del PIB, y genera una fuente importante de empleo, especialmente en zonas rurales. De hecho, "la provincia de Córdoba ha superado por primera vez en su historia los 2.000 millones de euros en su producción agraria total", y es "el principal sector en empleabilidad, con 37.916 ocupados, por delante la administración pública".

Para Crespín, "es más necesario que nunca que defendamos desde España el modelo de la PAC que ha hecho de nuestro país una potencia mundial, con ayudas justas y redistributivas a quienes trabajan el campo, pensando en los pequeños y medianos productores, porque con los avisos que nos llegan de Europa es imposible garantizar la supervivencia del campo y apoyar al medio rural que necesita medios económicos para poder consolidarse".

Por su parte, Ana Romero ha trasladado la preocupación del PSOE federal "por la propuesta de la Comisión Europea que preside el PP, y donde los comisarios de Agricultura, de Presupuestos y el grupo mayoritario son también del PP", promoviendo un plan que "elimina la PAC y los fondos de cohesión, tal y como lo conocemos, y aboca a un retroceso en políticas de unidad y recorte de fondos y derechos".

"Queremos ayudas directas y medidas de desarrollo rural para avanzar en la mejoras de caminos, regadíos, modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes, y no un plan que nos lanza a competir entre los propios países europeos por una decisión política e ideológica", ha opinado la responsable federal socialista, quien ha avisado que "nos estamos jugando el futuro del campo y la pesca andaluza".

Por último, la ex europarlamentaria socialista Clara Aguilera ha dicho que en su partido están "en contra de la renacionalización de la PAC, porque no llevamos 30 años en Europa para dar pasos atrás, necesitamos una política agrícola común y no recortes de fondos que superarán el 20%. Es el mayor ataque a la PAC que he vivido, y tenemos trabajo por delante para darle la vuelta en año y medio".