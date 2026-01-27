Crespín (PSOE) vincula a la BLET con el "crecimiento espectacular" en Córdoba del empleo en la industria

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede de su partido. - PSOE

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha valorado este martes los datos de la EPA referidos al último trimestre de 2025 y ha destacado que, "por primera vez desde 2008 la tasa de paro nacional ha bajado de la barrera del 10% y se han alcanzado los 22.463.300 ocupados, registrando un nuevo máximo histórico", resaltando, en el caso de la provincia cordobesa, el "espectacular crecimiento del empleo en la industria".

Sobre ello y a través de una nota, Crespín ha asegurado que se demuestra "la apuesta inequívoca del Gobierno de España por Córdoba con la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que supondrá el despegue laboral definitivo de nuestro territorio en los próximos años cuando esté operativa, con la creación de alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos".

En Córdoba, Rafi Crespín ha asegurado que el Gobierno de España "ha sentado las bases, con una inversión millonaria, para el que será el despegue laboral de la provincia en los próximos años, cuando esté operativa la Base Logística, que traerá consigo la creación de unos 2.000 empleos directos y otros tantos indirectos en la industria auxiliar, puestos para los que ya se están ofertando en la FP alrededor de 2.100 plazas".

Además, según ha añadido, "los datos de la EPA reflejan un espectacular crecimiento del empleo provincial en la industria del 22%, lo que significa que estamos avanzando en la creación de empleo de calidad y estable a través del sector secundario para sacar a nuestra provincia de la elevada tasa de paro que aún ostenta, del 17%, muy alejada de la media nacional que hemos conseguido rebajar".

A esto se suma que "los datos confirman que Andalucía mejora en empleo en un contexto económico favorable impulsado por las políticas progresistas del Gobierno de España, como ponen de relieve el aumento de los contratos indefinidos y la reducción de la contratación temporal gracias a la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez".

En este contexto, Crespín ha subrayado "el descenso del paro en 29.900 personas en 2025, situándose el número de desempleados por debajo de las 622.800 personas al cierre del año, con una tasa del 14,66%", aludiendo la líder del PSOE cordobés a que, sin embargo, "el porcentaje de paro entre menores de 25 años se mantiene en torno al 31-32%, una de las más altas de España", y a que "persiste la brecha de género en el acceso a un empleo estable, ya que el paro de las mujeres sigue siendo superior al masculino".

Para "combatir la brecha de género, el paro juvenil y la debilidad estacional del sector servicios", la dirigente socialista ha llamado a que "todas las administraciones redoblen esfuerzos para sembrar una política autonómica ambiciosa de modernización productiva", al tiempo que ha pedido específicamente a la Junta de Andalucía "que invierta en unas políticas activas de empleo robustas y estructurales, para corregir los desequilibrios históricos del mercado laboral andaluz".