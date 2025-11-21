Crespín traslada al rector de la Universidad de Córdoba la apuesta del PSOE por la universidad pública

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha mantenido este viernes una reunión con el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, en la que le ha trasladado el apoyo de su partido "al modelo de universidad pública, con financiación suficiente que garantice su viabilidad y calidad", y le ha alertado del" auge de los campus privados en Andalucía, alentados por el modelo privatizador" del Gobierno andaluz del PP, "que se ha traducido en la implantación de cinco universidades privadas" en los últimos siete años.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha afirmado que "el modelo del PP que alienta la universidad privada tiene consecuencias directas en la universidad pública, y la UCO lo conoce y le afecta, porque el Gobierno andaluz le ha denegado grados que sí contempla en campus privados".

En este sentido, ha aludido al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, una formación que cuenta con elevadas tasas de inserción laboral y una demanda creciente por parte del alumnado cordobés, por lo que ha considerado "incomprensible" que el Gobierno de Juanma Moreno (PP) "siga bloqueando esta titulación que sí ha concedido a tres universidades privadas andaluzas".

La dirigente socialista ha señalado que "esta exclusión afecta de forma directa a la juventud cordobesa y a las familias trabajadoras, muchas de las cuales no pueden afrontar el coste de una universidad privada, ni los gastos derivados de estudiar en otras provincias".

Además, Crespín ha criticado que el presupuesto andaluz para 2026 "no incluya un potente plan de infraestructuras que permita a la Universidad de Córdoba afrontar las obras pendientes y avanzar en la modernización de sus campus, como actuaciones clave en la Facultad de Filosofía y Letras, el nuevo edificio del Vial Norte para Ciencias del Trabajo, la modernización integral de Rabanales, con viales, saneamiento e iluminación eficiente, o intervenciones pendientes en la antigua Zona Militar y mejoras en espacios docentes y residenciales, como el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción".

Muchas de las obras previstas en las universidades públicas, según ha lamentado Crespín, "permanecen paralizadas por insuficiencia presupuestaria, y numerosos edificios conservan dotaciones anacrónicas", lamentando la líder del PSOE cordobés que "el plan de infraestructuras universitarias del Gobierno andaluz se haya quedado a la mitad en esta legislatura".

En este sentido, Crespín ha compartido con Manuel Torralbo el temor del PSOE por el futuro de las universidades públicas andaluzas, "ante el empuje de las privadas, por la falta de financiación y la mayor carga burocrática, cuestiones que, a su juicio, les impiden jugar con las mismas reglas en la modernización de una educación universitaria que dé soluciones rápidas a las necesidades de mercado".