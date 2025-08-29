La criminalidad baja un 1,7% en Andalucía en el primer semestre del año, con 2.746 delitos menos

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cerró el primer semestre de 2025 con un descenso de un 1,7% en la criminalidad convencional, que se traduce en 2.746 delitos menos que en el mismo periodo del año pasado, manteniendo la tasa de criminalidad cerca de tres puntos por debajo de la media nacional, según los datos correspondiente a los meses de enero a junio de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Según ha trasladado la Institución en un comunicado, estas cifras sitúan a Andalucía en el noveno lugar en comparación con el resto de comunidades autónomas, con un total de 29.155 efectivos, lo que suponen 2.319 más respecto a 2018, un incremento del 8,6%. Del conjunto de funcionarios, 13.111 son policías nacionales, 1.175 más que en 2018, un 9,8% superior, mientras que la cifra de agentes de la Guardia Civil se situó en junio de 2025 en los 16.044, 7,7% más que en 2018 (+1.144 agentes).

Asimismo, en el ámbito de la criminalidad convencional, que suma 160.038 delitos, destaca especialmente la reducción de los robos con fuerza en domicilio o establecimientos, que han bajado un 14,2%, así como los robos con fuerza o intimidación, que también se han reducido un 7,6% respecto a enero-junio 2024.

En cuanto a los ciberdelitos, aquellos cometidos a través de las tecnologías por lo que delincuentes y víctimas no están sujetos a la misma localización, éstos aumentaron un 8,8%, pasando de 41.519 a 45.183, donde las estafas informáticas aglutinan el mayor volumen, con 38.327 delitos.

ESCLARECIDO EL 44% DE LAS INFRACCIONES PENALES

Debido al incremento de la ciberdelincuencia en España, el Ministerio del Interior puso en marcha en 2021 el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el fin de reforzar las capacidades para detectar, prevenir y perseguir este tipo de delitos, así como impulsar medidas operativas y técnicas que garanticen la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han esclarecido el 44% de las infracciones penales registradas en el primer semestre del año, un total de 90.319, lo que supone un 2,8% menos que en el mismo periodo de 2024. De ellas, 89.614 correspondieron a actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil y 705 a policías autonómicas y locales.

Por su parte, la tasa de detenidos se sitúa en 247 por cada 1.000 infracciones penales, con un total de 50.705 personas implicadas, de los que 75% eran de nacionalidad española (38.036).

Por último, en cuanto a las sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas, los datos recogidos en el informe se corresponden con información mensual y registra 1.497 casos, un 16,5% menos que el pasado año, cuando se contabilizaron 1.792.