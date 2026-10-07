Cristina Alejandra Jiménez toma posesión como consejera nata del Consejo Consultivo de Andalucía

La secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Cristina Alejandra Jiménez Jiménez, ha tomado posesión este miércoles como consejera nata del Consejo Consultivo de Andalucía. - CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Cristina Alejandra Jiménez Jiménez, ha tomado posesión este miércoles como consejera nata del Consejo Consultivo de Andalucía en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

Al acto han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz; el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, y la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo Castillo, quien ha sido la encargada de imponerle la medalla de la institución.

Jiménez, que tomó posesión de su cargo el 23 de julio de 2026 sustituye a la anterior secretaria general de Administración Local, María Luisa Ceballos Casas. Junto a ella, son consejeros natos del Consejo Consultivo de Andalucía la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, la jefa del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, María Dolores Pérez Pino, el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, Rafael López Cantal, y el decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera.

Todos ellos son consejeros natos por razón de su cargo y forman parte del pleno junto a los consejeros electivos y los consejeros electivos con dedicación exclusiva.

Nacida en Granada, Cristina Alejandra Jiménez Jiménez es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y especialista en gestión pública local. Tras ejercer como abogada y desarrollar funciones técnicas en el ámbito de la Administración Local, desempeñó responsabilidades como concejal en distintos municipios de la provincia de Granada durante una década y fue diputada provincial desde 2019 hasta 2022.

Posteriormente formó parte del Parlamento de Andalucía durante la XII Legislatura, donde ocupó la vicepresidencia tercera de la Mesa de la Cámara.