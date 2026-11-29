GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un corte de luz en el distrito Norte de la ciudad de Granada ha alcanzado este domingo por la tarde al colegio Miguel Hernández en la zona de Casería de Montijo. El centro, una de las sedes electorales de este domingo, habría podido mantener la normalidad en las votaciones porque una de sus dos fases eléctricas se mantiene.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado la Plataforma contra los Cortes de Luz en el Distrito Norte de Granada, que hace cuatro días también había informado de un "recrudecimiento" de los apagones en este distrito de la capital asociados a los fraudes eléctricos para mantener plantaciones ilegales de marihuana.

En cuanto al apagón de este domingo, la plataforma asegura que ha tenido lugar cuando decenas de vecinos ejercían su derecho al voto: "Se están apañando gracias a que el edificio cuenta con dos fases eléctricas, una sigue con luz mientras la otra ha caído, pero no todas las viviendas del barrio tienen esa suerte", han apuntado sobre la afectación en la nota informativa.

Y señalan que, lejos de ser un hecho aislado, el fallo en el colegio electoral se suma a los cortes registrados en los hogares desde las 13,00 horas de esta misma jornada "y culmina un fin de semana extremo en el que la red eléctrica del distrito ha colapsado por completo".

Al respecto, exponen que unas horas antes de la apertura de los colegios electorales, salió ardiendo el cuarto de contadores de un bloque de viviendas. "El incendio se produjo después de un fin de semana de sobrecargas y apagones masivos que comenzaron el viernes a las 19,21 horas con una avería general en todo el distrito Norte, dejando a oscuras tanto las viviendas como el alumbrado público", señalan.

Y añaden que durante la madrugada del viernes al sábado, parte del distrito permaneció "nueve horas seguidas sin electricidad" (de 3,00 a 12,00 horas), mientras que en vías como Pasaje Francisco de Alba las familias encadenaron cortes "entre las 18,43 horas del sábado y las 04,45 de la madrugada del domingo, acumulando casi diez horas sin suministro en una sola noche.

Desde la Plataforma contra los Cortes de Luz en el distrito Norte subrayan "la gravedad de que un barrio al corriente de pago de sus recibos, que ya había denunciado 14 noches sin luz en lo que va de noviembre, tenga que ir a votar en medio de apagones mientras sus vecinos más vulnerables ven peligrar su salud".

Y señalan como ejemplo a una vecina, cuyo marido depende de una máquina conectada a la corriente para poder dormir cada noche, o el de otra residente que precisa asistencia respiratoria nocturna y que este fin de semana estuvo despierta hasta las tres de la madrugada esperando a que volviera el suministro, sin lograr conciliar el sueño ante el temor de sufrir un nuevo corte y quedarse sin oxígeno.

Para el colectivo vecinal, el incendio de este domingo y el corte en el colegio Miguel Hernández "demuestran que la situación es de extrema gravedad"; y añaden que, pese a las llamadas y partes de incidencia registrados ante la compañía suministradora, esta "sigue sin habilitar las soluciones que el Distrito Norte necesita".

Por último, la plataforma exige al Ayuntamiento de Granada, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España "que intervengan de inmediato y obliguen a la empresa suministradora a garantizar un servicio digno y seguro antes de que haya que lamentar una desgracia personal".