Cruces de Mayo Córdoba 2026: Nuevas bases con calificaciones mínimas que afectan la participación

Archivo - Cruz de Mayo de la Hermandad del Via Crucis, con la colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Mateo Inurria', con la mirada puesta en el Barroco cordobés, en una imagen de archivo. - ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO MATEO INURRIA

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, y el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado las bases del Concurso Municipal de Cruces de Mayo 2026, con novedades en los premios y distinción con puntuaciones, que pueden llevar a no participar en el concurso si no se obtienen unas calificaciones mínimas.

En una rueda de prensa, el edil ha explicado que con esta aprobación se persigue "adelantar los plazos", para que "los colectivos presenten su documentación y se puedan dedicar lo antes posible a lo verdaderamente importante, que son nuestras tradiciones".

En concreto, ha detallado que las Cruces se celebrarán entre el día 29 de abril y el 3 de mayo, con horario ininterrumpido desde las 12,00 hasta las 2,00 horas, aunque entre las 16,00 y las 19,00 horas la música se reduce al 50% y a partir de las 0,00 horas el volumen también se baja a la mitad, mientras que entre las 2,00 y las 3,00 horas de la mañana, se aumenta media hora en estas bases, se permite que haya actividad dentro de la cruz a nivel interno para reposiciones y limpieza, tras la solicitud de los colectivos que montan.

Además, ha precisado que el día 29 de abril, miércoles, el cierre sí se hará a las 0,00 horas, "porque al día siguiente es laborable" y hay "un compromiso con todos los vecinos para su descanso", de manera que "la música dejará de sonar a las 23,00 horas".

La presentación de solicitudes se adelanta este año, desde el día 7 de enero al 3 de febrero, ampliando también el plazo "para que los colectivos, hermandades y personas que montan estas instalaciones tengan tiempo y no vayan apresurados", ha aseverado Urbano.

NOVEDADES IMPORTANTES

Otra de las novedades importantes que traen estas bases es el cambio en los premios y en los accesit, de modo que "se ha dividido el tema de los premios en dos categorías importantes", como son los accesit de participación, que irán con 700 euros "las primeras 45 cruces que haya en una puntuación, donde se intenta dar cabida a la participación y la implicación para las tradiciones de los colectivos que montan las cruces", ha comentado.

Al respecto, ha señalado que se valorarán tres puntos, como son "el esfuerzo e implicación en orden a la tradición, que será de cero a cinco puntos; la participación de otros colectivos que intervienen en el montaje y desarrollo de esa misma instalación, que será de cero a tres puntos, y estética y decoración, de cero a cinco puntos".

Y la segunda parte novedosa son "los premios a la belleza", que "se diferencian para que efectivamente haya dos categorías importantes, una que es el esfuerzo de la participación de colectivos y otra es la belleza propiamente dicha de la instalación", de manera que "se va a puntuar sobre la estética y decoración natural, que irá de cero a diez puntos, y el aprovechamiento y el respeto al entorno, de cero a cinco puntos", ha destacado el concejal, quien ha avanzado que los premios serán los mismos que el año anterior, con las mismas cuantías y categorías.

Asimismo, ha declarado que "cada una tendrá que tener entre las puntuaciones de ambas categorías un mínimo de diez puntos y las entidades participantes en el concurso que durante dos años consecutivos hayan sacado menos de diez puntos no podrán montar cruz en el mismo sitio", a la vez que "ese sitio quedará también sin cruz para evitar que exista una posibilidad de intentar cambiar la denominación social de esa instalación y utilizar otra asociación para montar cruz en ese sitio".

Igualmente, ha apuntado que, tras pedirlo los participantes, "el jurado avisará antes de que pasen por la cruz, con el tiempo de sobra, para que haya un responsable que pueda explicarle verdaderamente el desarrollo de la misma, porque para los premios y los accésit se necesita una serie de información para calificar los puntos".

Asimismo, el edil ha remarcado que "es un compromiso del equipo de gobierno, como este año, que no se instalen nuevas cruces en el casco histórico", para lo cual se ofrecen nuevas zonas, en consenso también con los vecinos.

ACTIVIDADES ANTE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Por otra parte, se ha adjudicado el contrato relativo al servicio de talleres para la integración social de la población en riesgo de exclusión social, en las zonas Norte, Noroeste, Moreras y Sur, por 45.331 euros, en el lote 1, mientras que el segundo es relativo a las zonas de Centro, Levante, Fuensanta, Poniente Sur, Periferia Este y Periferia Oeste, con 105.772,74 euros, todo ello con actividades culturales.

Y se ha acordado el inicio del expediente de contratación relativo al suministro alimenticio para los animales de la colección zoológica del Centro de Conservación Zoo Córdoba, de 2025 a 2027, por un valor de 691.196 euros, entre otros puntos.