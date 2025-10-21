Cruz Roja anima a la sociedad de Córdoba a solidarizarse con el pueblo palestino

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha animado a la población cordobesa a colaborar con la campaña de captación de fondos por la 'Crisis humanitaria en Gaza y Medio Oriente', que "ha reabierto al permitirse de nuevo la posibilidad de distribuir ayuda humanitaria en la zona, tras la firma el pasado 13 de octubre del acuerdo correspondiente a la primera fase del plan de paz".

Así lo ha indicado en una nota la institución humanitaria, que hace así un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía de la provincia, que puede colaborar través de la donación en diversas cuentas bancarias; 'Bizum' (a diferentes números, que varían según la entidad financiera); el teléfono 900 10 49 71; la página web 'www.cruzroja.es' o enviando un SMS con la palabra 'AYUDA' al 28092 (donación de 1,2 euros), 38088 (para 3 euros) o al 38092 (6 euros).

La entrada de esta ayuda humanitaria resulta vital teniendo en cuenta además que el 22 de agosto, Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza. Se trata de la primera hambruna oficialmente confirmada en Oriente Medio, un desastre humanitario con dramáticas consecuencias. La situación de hambruna se ha alcanzado tras superar tres umbrales críticos: la privación extrema de alimentos, la desnutrición y la muerte por inanición, en un contexto en el que la ayuda humanitaria permanecía bloqueada a escasos metros de la población afectada.

Según detallan desde Cruz Roja, "hasta la fecha, 64.656 personas han fallecido, en su mayoría niños, mujeres y personas mayores, y 163.503 han resultado heridas en casi dos años de conflicto".

"Las cifras siguen aumentando, al igual que las de trabajadores humanitarios muertos en Gaza desde octubre de 2023: 540 en total, de los cuales 175 son mujeres". Entre ellos, han señalado, "se cuentan 373 miembros del personal de Naciones Unidas, 54 de la Media Luna Roja Palestina (MLRP), 4 del Comité Internacional de la Cruz Roja, y 109 trabajadores humanitarios de ONG nacionales e internacionales".

El Master Plan de la Media Luna Roja Palestina (MLRP) define la estrategia humanitaria de respuesta a la crisis para 2025-2027, que abarca la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los países que acogen a la diáspora palestina (Líbano, Egipto y Siria). El plan requiere 443,3 millones de dólares para atender a más de 11 millones de personas, y ha movilizado hasta la fecha algo más de 43 millones (10% del total). Su objetivo es restablecer los servicios esenciales en salud, refugio, agua y saneamiento, socorro, asistencia económica y apoyo a personas con discapacidad, al tiempo que refuerza la resiliencia comunitaria.

Desde el inicio del conflicto, en Gaza la MLRP ha distribuido más de 2,1 millones de artículos de primera necesidad (alimentos, mantas, agua, artículos de higiene y kits básicos). En salud comunitaria, hasta julio de 2025 ha atendido a 852.758 personas, garantizando seguimiento a pacientes crónicos, mujeres embarazadas y niños, además de brindar primeros auxilios. También ha ofrecido apoyo psicosocial a 295.733 personas y servicios de rehabilitación a 19.317.

"En el contexto actual, la población requiere asistencia urgente en términos de albergue, alimentos, agua saneamiento y asistencia sanitaria y, ante ello, estamos movilizando y coordinando recursos que puedan dar respuesta inmediata a estas necesidades", han apostillado desde Cruz Roja.