Cruz Roja atiende a unas 300 personas en el centro cívico de Adamuz (Córdoba): "Las familias están agotadas"

Miembros de la Cruz Roja atiende a familiares de víctimas en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba). - Clara Carrasco - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Los más de 150 voluntarios de Cruz Roja desplazados hasta Adamuz (Córdoba) para prestar ayuda a los afectados por el accidente ferroviario y sus allegados han atendido ya a unas 300 personas en el centro cívico instalado en el hogar del pensionista de la localidad cordobesa.

"Las familias lógicamente están agotadas, aunque hay que destacar la fortaleza que están teniendo", ha valorado el psicólogo y coordinador de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente, quien en la tarde de este martes se desplazó junto con otros cuatro compañeros en un furgón hasta el epicentro de la tragedia para dar relevo a otros voluntarios y acompañar a los damnificados.

El voluntario ha señalado la desazón de los familiares, cuyo sufrimiento "es cada vez mayor" conforme "van pasando las horas" a la espera de obtener algún dato certero sobre el paradero o estado de sus allegados. "Quieren la información. Nosotros tenemos que contener e intentar trasladarles que cuando se tenga la información, la van a tener ellos, que son los protagonistas de esto", ha explicado.

Los familiares han vuelto progresivamente durante las mañana de este miércoles al centro cívico después de pasar la noche en un hotel, siempre con la esperanza de tener alguna nueva noticia sobre lo ocurrido. Solo durante la jornada de este martes se hicieron 150 intervenciones por parte del voluntariado.

"Nos hemos repartido por parejas de binomios, para poder atender y tener a todas las familias perfectamente filiadas, atendidas y esperando información de las fuerza y cuerpos del Estado", ha detallado Vicente sobre la organización de los equipos.

Según ha recordado, desde el inicio de la emergencia se han desplazado hasta la zona más de 150 personas voluntarias de diferentes perfiles entre psicólogos, trabajadores sociales, conductores de ambulancia y personal de acompañamiento que están colaborando con los dispositivos, tanto sanitarios como de apoyo psicosocial.

El equipo desplazado desde Almería ha facilitado el descanso a otros compañeros con intervenciones desde el primer momento para asistir emocionalmente a todas las familias así como para repartir suministros, cubrir necesidades básicas, dispensar comida y efectuar cualquier tipo de gestión. "Sobre todo estamos acompañándolos en este difícil momento hasta que llegue la información final", ha recordado.

El representante de Cruz Roja ha recordado que la entidad social ha participado también en el ámbito del accidente, con la puesta a disposición de hasta once ambulancias para el traslado de los primeros heridos y la creación de un puesto provisional de atención similar al que se desplazó después al centro de mayores.

Con ello, ha valorado la participación del voluntariado de Cruz Roja, que es el "corazón" de la institución. "Nos preparamos durante todo el año en simulacros para este tipo de intervenciones, pero es verdad que a veces la realidad supera la ficción", ha añadido para, no obstante, valorar cómo "el voluntariado nos sorprende con su dedicación y con su humanidad, que es lo que ahora mismo necesitan estas personas", ha finalizado.