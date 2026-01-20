Universidades andaluzas guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en la Universidad de Granada. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Universidades andaluzas han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que han ascendido a 41 tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

En este sentido, a través de un comunicado común, han señalado que desde las Universidades públicas de Andalucía se suman "con enorme tristeza y pesar" al luto oficial decretado por el Gobierno de España, en señal de duelo y recuerdo de las víctimas del grave accidente ferroviario de Adamuz.

"En este trágico incidente han perdido la vida y han resultado heridos varios miembros de nuestra comunidad universitaria. Sirva este comunicado para honrar su memoria, y como expresión de nuestro máximo cariño y solidaridad hacia todas las personas afectadas, sus familiares y seres queridos", han añadido.

Asimismo, han hecho un llamamiento a toda la comunidad universitaria a sumarse al minuto de silencio que ha tenido lugar este martes en cada campus.

En concreto, la Universidad de Almería ha acogido "un emotivo y estremecedor minuto de silencio" en memoria de las víctimas y ha respondido masivamente, a pesar de encontrarse en periodo de exámenes y, por lo tanto, con menor afluencia al campus, a una convocatoria que ha realizado de manera simultánea en el resto de universidades públicas de Andalucía.

Una vez finalizado el minuto de silencio, la UAL ha roto en un "aplauso sostenido tras el que, todavía, se ha mantenido el silencio en la vuelta a los respectivos puestos de trabajo".

"Este profundo respeto mostrado por la Universidad de Almería ha sido común en Andalucía", como ha querido poner en valor su rector, José J. Céspedes.

Además, ha hecho mención a las víctimas, pero también a "las familias y seres queridos de las personas afectadas", incidiendo en que, además, "la propia comunidad universitaria andaluza también ha sufrido los efectos de este terrible accidente de manera directa".

Su deseo, común a toda la institución a la que representa, es el de "que los heridos se recuperen rápidamente". Asimismo, ha destacado que con esta iniciativa se ha pretendido hacer llegar "la proximidad y la solidaridad a todos las familiares, que están soportando unos momentos devastadores, tremendamente duros".

Cabe recordar que la Universidad de Almería también se ha sumado al luto nacional decretado por el Gobierno de España, habiendo suspendido todos los actos institucionales que estaban previstos esta semana. De igual modo, las banderas ondean a media asta en el campus.

De igual forma ha ocurrido en la Universidad de Cádiz (UCA), donde tras los tres días de luto oficial las banderas de los distintos edificios de la UCA ondean a media asta.

Así ha celebrado este martes un minuto de silencio en memoria de las víctimas que ha tenido lugar a las 12,00 horas a las puertas de todos los centros universitarios, como muestra de duelo y en solidaridad con las familias afectadas y las personas allegadas.

Por su parte, desde la Universidad de Córdoba se ha llevado a cabo la concentración silenciosa para expresar sus "más condolencias a las familias y personas allegadas de las víctimas".

En esta línea, todos los actos de la agenda pública han sido suspendidos. Además, la UCO ha expresado su agradecimiento y solidaridad con los equipos sanitarios y de rescate que "trabajan sin descanso desde el domingo por la tarde".

En la Universidad de Granada (UGR) se ha convocado el minuto de silencio a las 12,00 horas en las puertas de todos los centros académicos, centros e institutos de investigación y demás centros de trabajo de la Universidad de Granada.

El rector, Pedro Mercado, ha manifestado el "dolor" de la comunidad universitaria y ha querido expresar sus condolencias a las víctimas de ese trágico accidente ferroviario. "Creemos que son desgracias que nos conmocionan como sociedad pero que al mismo tiempo nos tienen que servir para valorar nuestro día a día y nuestra capacidad de poder entre todos también atajarlas, minimizarlas", ha dicho.

Junto a ello ha enfatizado la importancia, en estos momentos, de "acompañar a las familias" de las víctimas y a los heridos; así como de poner al servicio de los servicios de emergencia todo aquello necesiten por parte de las instituciones.

A la misma hora ha tenido lugar la concentración en la puerta principal de todos los centros, servicios, aularios, laboratorios y pabellones de la Universidad de Huelva (UHU) en consideración y muestra de apoyo a las víctimas (y personas cercanas) del accidente, donde también la universidad "ha sido golpeada directamente".

Entre las medidas adptadas por la UHU, se ha procedido a la suspensión de toda la agenda pública del Equipo de Gobierno y las actividades extraacadémicas durante los tres días de luto oficial y se ha llevado a cabo la bajada a media asta de las banderas oficiales que ondean en el Campus de La Merced, además de mantener visible el crespón junto al escudo de la Universidad de Huelva durante tres días.

Asimismo, se ha puesto a disposición de las víctimas de miembros de la Comunidad Universitaria nuestros servicios jurídicos y de atención psicológica para cualquier aspecto que puedan precisar.

Por último, han informado de haber recibido noticias de que "personas allegadas a esta Universidad cuya situación actual es la de desaparecida, respecto de las cuales estamos recopilando la máxima información disponible siguiendo siempre criterios de máxima prudencia y responsabilidad con las personas afectadas".

Por ello, "agradecemos cualquier información que pudieran facilitarnos sobre miembros de la Comunidad Universitaria que se hayan visto afectados por este trágico accidente para ponernos a su disposición".

La Universidad de Jaén también se ha sumado al minuto de silencio a las 12,00 horas en el Campus de las Lagunillas, en la capital, con presencia del rector, Nicolás Ruiz.

Desde Málaga, la universidad ha informado en un mensaje en sus redes sociales, consultado por Europa Press, que "como gesto de duelo y respeto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz" han guardado un minuto de silencio en la puerta de sus centros.

Así, han indicado que el rector, Teodomiro López Navarrete, acompañado por el equipo de dirección, ha participado en concreto en el acto de minuto de silencio que ha tenido lugar en el Pabellón de Gobierno de la UMA.

Finalmente, la Universidad de Sevilla (US) ha guardado este martes, 20 de enero, un minuto de silencio en recuerdo y señal de respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Así, la comunidad universitaria se ha congregado a las 12,00 horas a las puertas de todos los centros de la US para "mostrar su solidaridad con los afectados". Por su parte, la rectora, Carmen Vargas, ha encabezado la concentración que ha tenido lugar en la puerta del Rectorado, sede de la institución.