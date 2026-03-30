Cruz Roja atiende 43 incidencias sanitarias durante la jornada del Domingo de Ramos en Córdoba

Una ambulancia de Cruz Roja junto a los palcos instalados en uno de los laterales de la Mezquita-Catedral de Córdoba, en la Carrera Oficial de la Semana Santa. - CRUZ ROJA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha atendido un total de 43 incidencias sanitarias durante la jornada de ayer Domingo de Ramos en Córdoba, en el marco del dispositivo preventivo especial organizado con motivo de la Semana Santa, destacando que, de estas incidencias, tan solo cuatro han requerido traslado hospitalario.

Según ha informado la institución humanitaria en una nota, entre las asistencias realizadas, "destaca la intervención llevada a cabo en el entorno de la Mezquita-Catedral, donde una persona de 69 años fue atendida tras ser localizada inconsciente y convulsionando en el Patio de los Naranjos. La activación del recurso se produjo a través de Policía Nacional, que solicitó asistencia sanitaria a Cruz Roja".

El primer equipo en intervenir, ubicado en el hospital de campaña del propio Patio de los Naranjos, "llegó al lugar en menos de tres minutos, iniciando la atención inmediata a la víctima. De forma paralela, se activó una ambulancia UVI medicalizada de Cruz Roja. Por su parte, la sala del 061 movilizó otro recurso sanitario adicional y, finalmente, el paciente fue trasladado al hospital de referencia en una ambulancia de Cruz Roja".

Desde Cruz Roja se ha resaltado la "coordinación y capacidad de respuesta del operativo, que permitió actuar con rapidez en un momento de máxima afluencia de público, contribuyendo a mejorar la atención a la persona afectada".

El dispositivo de Cruz Roja, integrado por medio centenar de personas, cuatro ambulancias, tres puestos sanitarios y distintos equipos móviles de intervención, se encuentra desplegado principalmente en el entorno de la Carrera Oficial, con especial presencia en las inmediaciones de la Mezquita-Catedral.

Durante el Domingo de Ramos, "las atenciones más frecuentes han estado relacionadas con lipotimias, mareos, heridas leves y otras patologías propias de grandes concentraciones de personas, todas ellas resueltas en su mayoría 'in situ' por los equipos sanitarios".

La responsable de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en Córdoba, Nerea Casas, ha señalado que "este tipo de intervenciones pone de manifiesto la importancia de contar con un dispositivo preventivo dimensionado y estratégicamente distribuido, capaz de ofrecer una atención rápida y eficaz en situaciones críticas".

El operativo continuará activo durante toda la Semana Santa, con la participación de personal técnico y voluntariado procedente, tanto de Córdoba, como de distintos puntos del país, con el objetivo de garantizar la cobertura sanitaria en uno de los eventos con mayor afluencia de la ciudad.

Cruz Roja ha recordado que "el éxito de este dispositivo se basa en la anticipación, la coordinación con las administraciones y la implicación del voluntariado, elementos clave para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante el desarrollo de las procesiones".