El universo de Jarmusch y Waits, protagonista del ciclo de abril en la sede la Filmoteca de Andalucía en Sevilla

Archivo - El director de cine Jim Jarmusch - Cinzia Camela/LPS via ZUMA Press / DPA - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, programa durante el mes de abril en el Teatro Central el ciclo 'Jarmusch & Waits', una propuesta que reúne tres títulos del director estadounidense Jim Jarmusch en los que colabora el músico Tom Waits, tanto como actor como compositor.

Según ha indicado la entidad en una nota, el ciclo propone un recorrido por el singular universo creativo de Jarmusch, marcado por "narrativas fragmentadas, personajes excéntricos y una mirada poética sobre la vida cotidiana, en diálogo con la inconfundible presencia de Waits".

La programación se abre el martes 7 de abril con una cita especial a las 18,30 horas en el bar del teatro. Se trata de una conversación entre el músico, cantante y compositor sevillano Juanba Lobison y Juan María Rodríguez, director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, sobre las relaciones transversales entre la música de Tom Waits y la cinematografía de Jim Jarmusch.

Lobison es un músico que dialoga con las texturas musicales de Tom Waits, combinando además sonidos electrónicos con influencias del indie y la música experimental. Su propuesta artística, caracterizada por atmósferas envolventes y cuidadas letras, le han convertido en uno de los referentes más singulares de la escena musical independiente.

A continuación, a las 19,30 horas, se proyecta 'Noche en la Tierra' (1991), una película estructurada en cinco historias independientes que recorren el paisaje nocturno de ciudades como Los Ángeles, Nueva York, París, Roma y Helsinki a través de trayectos en taxi.

El ciclo continúa el 14 de abril con la proyección de 'Bajo el peso de la ley' (1986), una comedia dramática ambientada en Nueva Orleans que narra la historia de tres hombres encarcelados injustamente que comparten celda y planean su fuga, dando lugar a una serie de situaciones absurdas y reveladoras que se dan paso a un relato seco, irónico y profundamente humano.

Finalmente, el 28 de abril se presenta 'Father Mother Sister Brother' (2025), un filme dividido en tres actos que aborda el reencuentro de varios hermanos tras años sin verse. Ambientada en Estados Unidos, Dublín y París, la película reflexiona sobre los vínculos familiares y las tensiones emocionales no resueltas.

Todas las proyecciones tendrán lugar a las 19,30 horas en el Teatro Central de Sevilla. Las invitaciones podrán solicitarse a través del nuevo sistema habilitado en el portal de venta anticipada del teatro.