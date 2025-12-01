Cruz Roja despliega desde este martes su dispositivo sanitario en el centro de Córdoba con motivo de la Navidad

Archivo - Alumbrado de Navidad en Ronda de los Tejares de Córdoba en una imagen de archivo. - XIMÉNEZ - Archivo

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado de Cruz Roja ofrecerá desde este martes cobertura sanitaria en la zona principal del alumbrado navideño, esto es, la calle Cruz Conde y alrededores. Así, una ambulancia de la institución humanitaria y un vehículo de intervención rápida --junto a dos socorristas equipados con desfibrilador semiautomático-- se ubicarán por las tardes, en los días de mayor afluencia de público, en la Plaza de las Tendillas, para atender cualquier emergencia que pudiera ocurrir en la zona.

Así lo ha indicado la institución humanitaria en una nota en la que la responsable provincial de Socorros y Emergencias de la entidad, Nerea Casas, ha señalado que "se trata, como cada vez que montamos un operativo de estas características, de asegurarnos que podamos dar una respuesta rápida en caso de que sea necesario. Para que así la ciudadanía pueda disfrutar del ambiente navideño con tranquilidad y sintiéndose segura".

Este dispositivo, que se prolongará hasta el próximo 4 de enero de 2025, forma parte del convenio que Cruz Roja tiene suscrito con el Ayuntamiento de Córdoba para cubrir, desde el punto de vista sanitario, algunos de los principales eventos de la ciudad, como la Feria, los Patios o la Noche Blanca del Flamenco.

Las fechas concretas en las que el voluntariado de la institución humanitaria se situará con una ambulancia de soporte vital básico en la Plaza de las Tendillas son los días 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 23, 26 y 27 de diciembre y los días 2 y 3 de enero.

Asimismo, el operativo de Cruz Roja contempla la cobertura sanitaria de otros eventos destacados de estas fechas, como el 'mapping' de la Corredera, la cabalgata de la Cartera Real, la fiesta de Fin de Año infantil en Tendillas y la fiesta de Fin de Año en la misma plaza.