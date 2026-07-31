Cruz Roja impulsa en Puente Genil (Córdoba) un campamento digital para combatir la soledad estival de personas mayores

Participantes en una yincana digital. - CRUZ ROJA

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 31 (EUROPA PRESS)

Cruz Roja pondrá en marcha en Puente Genil (Córdoba) en agosto un campamento digital para personas mayores, que busca promover la inclusión digital y combatir la soledad no deseada durante los meses de verano a través de actividades grupales, formación tecnológica y espacios de convivencia.

Según informa la institución humanitaria en una nota, la iniciativa --desarrollada en el marco del proyecto 'Click_A Vuela' y liderada por voluntariado de Cruz Roja Juventud-- tiene como objetivo acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores de una forma práctica, accesible y adaptada a sus necesidades, favoreciendo al mismo tiempo su participación social y su autonomía personal.

A través de esta propuesta, las personas participantes podrán descubrir herramientas digitales útiles para su vida cotidiana mientras comparten experiencias y fortalecen sus relaciones sociales.

Durante las distintas sesiones, los participantes se familiarizarán con aplicaciones relacionadas con la salud digital, recursos para la movilidad y la orientación, herramientas para el entrenamiento de la memoria y aplicaciones de inteligencia artificial con usos prácticos en su día a día.

Además, aprenderán técnicas básicas de creación audiovisual con teléfonos móviles y podrán experimentar con tecnologías emergentes como la generación de imágenes mediante inteligencia artificial o la realidad virtual.

Más allá de la adquisición de competencias digitales, el campamento digital está concebido como un espacio de encuentro. Durante el verano, muchas actividades habituales disminuyen y algunas personas mayores pueden experimentar una mayor sensación de aislamiento; por eso, el proyecto pretende ofrecer oportunidades para aprender en grupo, conversar, compartir experiencias y crear nuevos vínculos sociales.

"La tecnología puede ser una gran aliada para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, siempre que se acerque de forma sencilla, útil y acompañada. Con este campamento queremos demostrar que nunca es tarde para seguir aprendiendo, descubrir nuevas aficiones y conectar con otras personas", ha destacado Miguel Ángel Córdoba, voluntario de Cruz Roja Juventud en Puente Genil.

La iniciativa culminará con una jornada de convivencia y clausura en la que las personas participantes podrán compartir los conocimientos adquiridos y las experiencias vividas durante el programa.

Este campamento digital forma parte de 'Click_A Vuela', un proyecto de Cruz Roja en Andalucía en colaboración con la agencia digital de la Junta 'Andalucía Vuela', dirigido a impulsar las competencias digitales de colectivos con mayores dificultades de acceso a la tecnología, promoviendo una transformación digital inclusiva que contribuya a reducir desigualdades y mejorar las oportunidades de participación social.

Con esta actividad, Cruz Roja reafirma su compromiso con el envejecimiento activo, la inclusión digital y la lucha contra la soledad no deseada, favoreciendo que las personas mayores continúen participando plenamente en la vida social y comunitaria.