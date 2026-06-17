Cruz Roja Jaén celebrará el viernes la gala 'Un sueño, una oportunidad' para recaudar fondos para menores vulnerables

Presentación de la gala solidaria 'Un sueño, una oportunidad'. - CRUZ ROJA JAÉN

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Jaén celebrará el próximo 19 de junio el evento solidario 'Un sueño, una oportunidad', que tiene como objetivo recaudar fondos para cumplir sueños de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Esta cuarta edición, prevista a partir de las 20,00 horas en el Hotel HO Ciudad de Jaén, "volverá a unir gastronomía, cultura y solidaridad en una noche única", según ha destacado este miércoles en su presentación el presidente provincial de la entidad, Miguel Ángel Maldonado.

El menú de la cena estará elaborado por los reconocidos chefs jiennenses Alan Triñares (Restaurante Lusco), Tomás Rueda (Almocadén), Juanjo Mesa (Radis) y Patxi Ramírez (HO Ciudad de Jaén). La velada estará conducida por la periodista Oliva Aranda y contará con la actuación del monologuista Pepe El Caja.

A lo largo de la noche también se podrá disfrutar de la música en directo de Jaén Jazzy, y el cierre correrá a cargo del grupo Los Funáticos. Uno de los momentos más esperados volverá a ser la subasta solidaria, en la que habrá, un año más, con una obra del artista Belin y una pieza donada por el tallista Juanma Pulido. Ambas podrán ser adquiridas en directo por los asistentes, que tendrán la oportunidad de pujar por ellas durante la noche.

Maldonado ha recordado que 'Un sueño, una oportunidad' nació con el fin de dar respuesta a necesidades que, aunque puedan parecer sencillas, resultan inalcanzables para muchas niñas y niños. Desde acceder a actividades educativas o culturales, participar en viajes escolares o practicar deporte, hasta recibir tratamientos o apoyos específicos. En definitiva, garantizar que todos puedan vivir su infancia en condiciones de igualdad.

En este sentido, ha valorado el impacto alcanzado en las ediciones anteriores. Desde su inicio en 2023, más de 60 empresas se han sumado al proyecto, haciendo posible destinar 53.667 euros, a atender los sueños y necesidades de más de 500 menores.

Esta cuarta edición tendrá el respaldo de cerca de 30 empresas, en su mayoría participantes habituales, lo que "evidencia el alto grado de compromiso social del tejido empresarial de la provincia". Desde Cruz Roja se ha destacado el papel del Banco Santander como entidad impulsora, así como la continuidad de apoyos clave como Vialterra e Ilusión 3 Group Services, presentes desde las primeras ediciones, además de la incorporación de nuevas entidades como GEA.

Asimismo, el evento ha vuelto a generar "un gran interés social". Las entradas están agotadas desde hace días y se prevé una asistencia superior a las 200 personas. En todo caso, se ha habilitado una fila 0 para todas aquellas personas que deseen colaborar en la cuenta del Banco de Santander: ES09 0049 2462 1525 1427 9341

Finalmente, el presidente provincial de Cruz Roja ha subrayado el valor colectivo de esta iniciativa: "Sin el compromiso de las empresas, patrocinadores y colaboradores, nada de esto sería posible. Gracias a todos ellos, hoy podemos seguir trabajando para que muchos niños y niñas puedan, simplemente, cumplir un sueño", ha declarado.