Cruz Roja lanza la campaña 'Sus Derechos en Juego' para entregar juguetes nuevos a 6.000 niños andaluces

Cruz Roja recoge juguetes para 6.000 niños andaluces con la campaña 'Sus Derechos en Juego'. - CRUZ ROJA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El voluntariado de Cruz Roja ha puesto en marcha la campaña solidaria de recogida de juguetes 'Sus Derechos en Juego' con la que pretende "garantizar los derechos de miles de niños con familias en riesgo de exclusión social". El objetivo de este año es llegar a 6.000 niños en Andalucía y a 65.000 en España.

Cruz Roja ha hecho un llamamiento a la sociedad, según ha informado en una nota, para que participe en la campaña con la donación de juguetes nuevos. La recogida de juguetes se refuerza de cara a las próximas fiestas, en las que cobra "más relevancia la ilusión infantil".

Sin embargo, la labor de Cruz Roja Juventud con la infancia se ha extendido durante el año con el proyecto 'El juguete educativo', que contempla acciones de sensibilización sobre la importancia del juego para que niños aprendan, expresen emociones, se relacionen y crezcan en igualdad de oportunidades, incluso en contextos de vulnerabilidad.

En este sentido, Cruz Roja Juventud se ha dedicado a informar a las familias sobre el tipo de juguete "más apropiado" a cada edad. Además, la organización ha creado una guía con información al respecto que se puede descargar por internet.

No obstante, la recogida de juguetes se extenderá hasta finales de diciembre. Durante este tiempo, las personas interesadas podrán entregar los juguetes en las sedes de Cruz Roja en las ocho provincias andaluzas.

Tal y como ha explicado Cruz Roja, el voluntariado recogerá, como en ediciones anteriores, juguetes nuevos para que los niños tengan la oportunidad de estrenar su juguete. La entidad ha insistido, además, en la necesidad de que los juguetes donados no sean bélicos ni sexistas, y sí educativos, participativos y que faciliten el desarrollo de diferentes habilidades.

La campaña llegará a las calles, ha asegurado la entidad, para dar visibilidad al programa, recabar donaciones y sensibilizar sobre el derecho a jugar. Asimismo, numerosas empresas y asociaciones andaluzas se han sumado a la campaña, impulsando recogidas entre personal y clientes.

A todo ello se suman acciones solidarias como el torneo de pádel que se celebrará en Córdoba entre los días 12 y 14 de diciembre, organizado por la empresa SmallDev y el club deportivo Sierra Morena, cuya recaudación irá destinada a cumplir las ilusiones de cientos de niños de la provincia cordobesa.

Finalmente, todos los juguetes recogidos durante la campaña se entregarán a familias que participan en los proyectos sociales de Cruz Roja intentando agradar a sus gustos, conocidos previamente en una breve entrevista realizada por el voluntariado.