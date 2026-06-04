Cruz Roja, que el pasado verano atendió a 2.100 personas en Córdoba, lanza una campaña frente al calor

Archivo - Un termómetro marca temperaturas cerca de 40º en la capital cordobesa en una imagen de archivo. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja, que durante el verano de 2025 atendió a cerca de 2.100 personas en la provincia de Córdoba, especialmente personas mayores que viven solas o con enfermedades crónicas, mediante acciones de información y llamadas de seguimiento, ha lanzado nueva campaña frente al calor, con recomendaciones especiales a las personas que trabajan al aire libre, por las altas temperaturas que ya comienzan a darse y que constituyen uno de los principales riesgos ambientales para la salud y que afectan de forma desigual a la población.

Tal y como ha indicado la institución humanitaria en una nota, aunque las personas mayores, la infancia, quienes padecen enfermedades crónicas o toman determinados medicamentos presentan una mayor vulnerabilidad, el calor extremo también supone un riesgo creciente para otros colectivos, como las personas que trabajan al aire libre, quienes practican actividad física o deporte en exteriores, las personas sin hogar, las que viven en viviendas con dificultades para mantener una temperatura adecuada o aquellas expuestas de forma prolongada al sol por motivos laborales o de ocio.

En un contexto marcado por el cambio climático y el aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor, resulta imprescindible reforzar la información, la prevención y la adopción de medidas de autoprotección que permitan reducir los efectos del calor sobre la salud y prevenir situaciones de riesgo evitables.

Con este objetivo, Cruz Roja pone en marcha una nueva edición de su campaña de sensibilización y acompañamiento frente al calor, promoviendo hábitos saludables y recomendaciones prácticas dirigidas a toda la población, con especial atención a quienes presentan una mayor exposición o vulnerabilidad.

Como parte de esa campaña, Cruz Roja lanza 'Caliente, caliente, frío, frío", una iniciativa que este año recurre al popular juego del que toma nombre para indicar que la solución a lo que buscas está más cerca de lo que crees. Así, protegerse del calor es más sencillo de lo que parece, con recursos tan cercanos como un pequeño objeto (un abanico) o un gesto (hidratarse) que marcan la diferencia y protegen la salud.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

En el marco de las acciones complementarias de prevención, Cruz Roja en Córdoba va a desarrollar actuaciones de mejora en tres viviendas de personas en situación de vulnerabilidad, gracias a un presupuesto asignado por Fundación Chellerén. En dos de estos domicilios está previsto el cambio de cierres (ventanas y aislamientos), una actuación que tendrá un impacto directo en la capacidad de las viviendas para mantener una temperatura adecuada en su interior, contribuyendo así a reducir la exposición al calor extremo y mejorar la calidad de vida de las personas residentes.

Estas medidas se alinean con el enfoque preventivo de la organización, que incide no solo en la sensibilización, sino también en la intervención directa sobre los factores que agravan la vulnerabilidad.

Durante el verano de 2025, Cruz Roja atendió a casi 2.100 personas y se colaboró con el Ayuntamiento de Córdoba para informar a personas sin hogar sobre los refugios climáticos disponibles, realizando también visitas para detectar necesidades. El perfil de las personas atendidas por Cruz Roja en este tipo de acciones se corresponde principalmente con personas mayores --muchas de ellas viviendo solas--, y con enfermedades crónicas o neurodegenerativas, además de personas con un seguimiento inadecuado de su tratamiento médico y en situación de vulnerabilidad.