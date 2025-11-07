Cruz Roja pone en marcha su acción anual de recogida de juguetes para 800 niños en Córdoba

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Juventud ha puesto en marcha su acción anual de recogida de juguetes bajo el lema 'Forma parte de sus sueños', con el objetivo de conseguir regalos para al menos 800 niños en situación de vulnerabilidad en la provincia de Córdoba.

Tal y como ha destacado en una nota la responsable provincial de Cruz Roja Juventud, Alisson Salazar, "un juguete no es solo un objeto: es ilusión, es juego, es infancia. Por eso, un año más, queremos que todas las familias puedan ofrecer ese momento de felicidad a sus hijos".

Según el último estudio de la organización, un 18% de los menores que viven por debajo del umbral de la pobreza no tienen ningún juguete, y un 12% ni siquiera cuentan con cuentos o libros para leer o entretenerse.

La iniciativa 'Forma parte de sus sueños', enmarcada a su vez en el proyecto 'El juguete educativo', se lanza de manera simultánea en todo el país, con el objetivo nacional de recoger juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, que se entregarán antes del 6 de enero a las familias de menores de edad en situación de vulnerabilidad.

En Córdoba, habrá puntos de recogida tanto en la capital como en los otros once municipios donde la institución humanitaria cuenta con asamblea: Baena, Lucena, Montilla, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Priego de Córdoba, Rute y Villanueva de Córdoba.

Además de entregar juguetes nuevos en los puntos habilitados, se puede colaborar con donaciones a través de: Web de Cruz Roja Bizum al 04048 SMS con la palabra 'JUGUETE' al 38088 (3 euros) Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la compra de juguetes para menores en dificultad social.

La campaña promueve la donación de juguetes que sean nuevos (no usados); no bélicos ni sexistas; educativos, participativos y preferentemente grupales Seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Las personas voluntarias realizan entrevistas previas con las familias para conocer los gustos y necesidades de cada menor, asegurando que el regalo se adapte a sus preferencias. Si cualquier persona a título particular o empresa desea más información acerca de esta iniciativa, puede llamar al 957 43 38 78.

(EUROPA PRESS)