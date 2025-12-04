Cruz Roja pone en valor la "fuerza de su voluntariado" con diferentes actividades de reconocimiento en Andalucía

Premios V Voluntariado de Cruz Roja. - CRUZ ROJA

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, Cruz Roja ha rendido homenaje a todas las personas que representan "el centro y la fuerza de la Organización". En este sentido, la organización tiene previsto diferentes actividades para "agradecer y poner en valor la fuerza del voluntariado" en torno al 5 de diciembre.

Tal y como ha informado la entidad en una nota de prensa, en diversas localidades de Granada, Córdoba, Huelva y Cádiz, se realizarán actos de reconocimiento a personas voluntarias que se hayan destacado por su implicación a lo largo del último año.

Además, también están previstas actividades de convivencia, como el "café voluntario" en Almería y Granada, en torno al cual se reunirán personas que "dan su tiempo a los demás", para compartir experiencias. Por su parte, en Málaga, a las 12 del mediodía, adelantarán las uvas de fin de año, en una particular iniciativa de vida asociativa que transforma esta arraigada tradición en una manera de compartir y celebrar.

En esta línea, Cruz Roja ha señalado que "proteger la humanidad es uno de los principales mandatos" de la ONG, y para lograrlo "la participación activa del voluntariado es fundamental".

Así, ha señalado que más de 231.000 personas hacen voluntariado en Cruz Roja Española y, de ellas, más de 30.500 están registradas como voluntarias en Andalucía. A lo largo del último año, han "acompañado y reforzado la actividad de Cruz Roja".

Por esta dedicación, la Organización ha reconocido la "fuerza de su voluntariado, poniendo en valor sus talentos, fortaleciendo sus capacidades y mejorando su satisfacción".

"El voluntariado hace una labor sin pedir nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento de los demás; ayuda por una motivación única: aliviar el sufrimiento ajeno" ha señalado el director de Voluntariado de Cruz Roja en Andalucía, Moisés Benítez, al tiempo que ha añadido que aunque a veces encuentren incomprensión hacia la figura del voluntariado, "mantienen su compromiso y solidaridad. Esa fortaleza es la fuerza de Cruz Roja, que permite estar cada vez más cerca de las personas en situación de vulnerabilidad, siguiendo nuestros Principios Fundamentales".

UN PERFIL MUY DIVERSO

Así, Cruz Roja ha afirmado que el perfil de su voluntariado es "muy diverso", ya que existen personas voluntarias desde los 14 años hasta mayores de 65 años, sin un límite de edad.

También hay voluntarios y voluntarias con muy diversas capacidades, que ofrecen sus conocimientos y su experiencia, pero que además reciben formación específica de Cruz Roja para poder realizar su actividad voluntaria acorde con sus intereses.

Sin embargo, ha enmarcado Cruz Roja, "si hubiera que dibujar un perfil basado en la figura mayoritaria, éste sería el de una mujer ya que el 62,23% del voluntariado es femenino, con una edad de en torno a los 40 años y con estudios superiores, cuyos intereses son principalmente el área de inclusión social, y sobre todo, la actividad relacionada con la infancia".

Cada día hacen voluntariado con Cruz Roja unas mil personas a la vez en el conjunto de Andalucía: se movilizan ante las grandes emergencias, pero también en las intervenciones cotidianas del día a día que permiten ofrecer respuestas a personas en situación de soledad no deseada, en búsqueda de empleo o sin recursos, entre otras muchas vulnerabilidades.

Además, ha señalado que el día 7 de mayo, uno antes de que se celebre el Día Mundial de Cruz Roja, se registró la jornada con más personas haciendo voluntariado a la vez este año: 1.167 personas.

La actividad más habitual del voluntariado de Cruz Roja en Andalucía son los acompañamientos sociales, la mayoría de ellos para ofrecer apoyo emocional a las personas que más lo necesitan, seguidos de acompañamientos a realizar trámites de la vida diaria, como ir al médico o gestiones en la administración.

En este sentido, también "ha cobrado una gran relevancia el acompañamiento digital", que presta el voluntariado de Cruz Roja a través del proyecto Click_A, con el que se ayuda a las personas a superar la brecha digital mejorando sus competencias en el uso de las nuevas tecnologías.

VOLUNTARIOS CON PREMIO

Dos voluntarios andaluces fueron premiados por Cruz Roja en el pasado Congreso de Voluntariado, que la Institución humanitaria celebró a finales del mes de noviembre en Sevilla. Junto a ellos, otras cuatro personas del resto de España también fueron galardonadas con los premios V de Voluntariado.

De esta manera, Juan Manuel Ruiz López recibió el premio a la mejor Iniciativa voluntaria como creador e impulsor del proyecto 'En Clave por la Vida, música con alma', que Cruz Roja desarrolla en las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Por otro lado, ha incidido en que José Carlos Calvo Martín (Granada) es "testimonio vivo de cómo la voluntad puede vencer cualquier obstáculo", ya que desarrolló durante 25 años una "sólida trayectoria profesional como encargado agrícola y transportista internacional, pero una retinopatía diabética cambió radicalmente su vida, llevándolo a una situación de discapacidad visual severa".

Tras ello, inicia su trayectoria como voluntario en Protección Civil y la ONCE. En 2016, se incorpora a Cruz Roja. Así, "se propuso superar todas las barreras personales y físicas", y ha participado activamente en servicios de Socorros, en los equipos de emergencia, en el transporte sanitario urgente, en la sensibilización de prevención de accidentes, colaborando en el Centro de Operaciones y en equipos de primera respuesta de emergencia para migrantes.

"Su compromiso lo ha llevado a colaborar en emergencias en toda España, demostrando una capacidad de adaptación extraordinaria y, actualmente, es referente del área de Socorros en Albolote, coordina los servicios preventivos en Granada, y participa en formaciones de personal laboral y voluntariado", tal y como ha afirmado la ONG.