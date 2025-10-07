Cruz Roja reúne en Córdoba a instituciones, empresas y entidades sociales en una mesa redonda sobre derechos en riesgo

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bajo el título 'Derechos en riesgo: respuestas sociales desde Córdoba', Cruz Roja ha celebrado este martes una mesa redonda en su sede provincial con el objetivo de visibilizar los retos sociales actuales y las respuestas que se están articulando desde distintos ámbitos en la ciudad y en la que han participado instituciones, empresas y entidades sociales.

Según ha detallado la entidad humanitaria en una nota, el acto ha contado con la participación de representantes del Ayuntamiento de Córdoba (entre ellas, la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador), empresas colaboradoras como Formam Especialización, y entidades sociales como Fundación Don Bosco, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Obra Social de San Juan de Dios y Hogar Sí.

Todas ellas han compartido experiencias, iniciativas y propuestas para mejorar la atención a personas en situación de vulnerabilidad, abordando temas como la infancia, la atención a los pacientes oncológicos, el sinhogarismo, las migraciones, la salud mental o las dificultades para el acceso a la vivienda.

Durante la apertura, la responsable provincial de Inmigrantes de Cruz Roja en Córdoba, Nayra Aparicio, que se ha encargado de conducir el acto, ha resumido que "esta jornada quiere ser un espacio de diálogo y reflexión, donde podamos compartir experiencias, retos y propuestas desde distintos ámbitos. Queremos mirar a Córdoba con ojos críticos, pero también esperanzados, reconociendo lo que ya estamos haciendo y lo que aún podemos mejorar".

Además, se ha presentado el Día de la Banderita 2025, que este año se celebrará con un enfoque especial en la defensa de los derechos de las personas vulnerables. Esta tradicional jornada solidaria, que tendrá lugar en el bulevar de Gran Capitán el próximo 16 de octubre, busca movilizar a la ciudadanía cordobesa para ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad, bajo el lema 'Básicos para construir vidas'.

La mesa redonda ha concluido con un coloquio abierto al público, en el que se ha reflexionado sobre la necesidad de reforzar la coordinación entre entidades y seguir construyendo respuestas conjuntas ante los desafíos sociales que enfrenta Córdoba.