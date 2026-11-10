Cruzcampo se convierte en la cerveza española más vendida en el Reino Unido al servirse en más de 18.500 pubs y bares. - CRUZCAMPO

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruzcampo ya es la marca de cerveza española más vendida en el conjunto del mercado británico tanto en volumen como en valor tres años después de desembarcar en el mercado británico y de firmar el mejor lanzamiento de Heineken en una década, según datos de NielsenIQ de septiembre de 2026. Una de cada tres cervezas de marcas españolas que se venden allí lleva el sello Cruzcampo. Se sirve ya en más de 18.500 pubs y bares de todo el país.

"Los datos no dejan lugar a dudas", ha subrayado la empresa. En el conjunto del mercado británico (hostelería y alimentación), Cruzcampo es la cerveza de marca española que más se vende en el mercado británico, tanto en volumen como en valor. Traducido a la barra: el volumen total de ventas equivale a cerca de 900.000 pintas al día, más de diez cada segundo. Es en la hostelería donde la marca "brilla especialmente". En bares y pubs es la cerveza española más vendida, y más de una de cada tres cervezas de marca española que se sirven en ellos es Cruzcampo. Y si se amplía la comparación a todas las cervezas de barril del país, británicas e internacionales incluidas, Cruzcampo ocupa ya el tercer puesto por valor.

La "conquista" de Cruzcampo del mercado británico comenzó en abril de 2023 de un modo poco habitual: fueron los propios turistas británicos quienes la reclamaron. Al volver de sus vacaciones en el sur de España, preguntaban en redes sociales dónde podían encontrar esa cerveza que tanto les había gustado en Andalucía. Ese fue el empuje. En menos de un año, Cruzcampo ya estaba en casi 10.000 bares y en el 68% de los supermercados del país. Desde entonces no ha dejado de crecer. En los pubs de Londres, Manchester, Birmingham o Leeds, Cruzcampo ya tiene su sitio en la barra: está presente en más de 18.500 de los cerca de 71.000 pubs del país, uno de cada cuatro, y es la que más crece entre las diez principales cervezas de la hostelería británica. Y no solo está: se pide, se felicita la empresa.

En los supermercados, Cruzcampo es la marca que más crece de toda la categoría, más de cuatro veces por encima del mercado. Un crecimiento que la marca ha acompañado con 'Choose to Cruz', la campaña con la que ha estado presente este año en la televisión y las plataformas británicas, en redes sociales y en exteriores tan reconocibles como la estación de Waterloo y la emblemática Piccadilly Circus, en Londres. "Ser la cerveza española más vendida en uno de los mercados cerveceros más exigentes del mundo, solo tres años después de llegar, es un hito para Cruzcampo. Lo hemos conseguido sin renunciar a lo que somos: una cerveza con mucho acento que se ha ganado su sitio en los pubs británicos porque la gente la pide y la vuelve a pedir. Hemos pasado de ganar presencia a ganar preferencia, y eso es lo que convierte un lanzamiento de éxito en una marca consolidada en el mercado británico", señala Laura Pérez Gasparri, Senior Marketing Manager de Cruzcampo.

Cruzcampo Sevilla Orange, su primera cerveza de sabor en el mercado británico, ha superado las previsiones. Con sabor a naranja de Sevilla, llegó a los supermercados con un guiño de lo más sevillano: en su lanzamiento, las latas se vendían en bolsas de malla naranja, como las de las naranjas de la frutería. Hoy tiene la mayor penetración del mercado británico frente a otras cervezas con sabor. Y lo más relevante: atrae a público nuevo y suma sin restar. El 12% de sus compradores son nuevos en la categoría de cerveza y cider.

Nacida en Sevilla en 1904, Cruzcampo es la cerveza más vendida en formato barril en Andalucía y en toda España, está presente en 1,4 millones de hogares andaluces y lidera el canal de alimentación en la región. Una marca con raíces en el sur de España que lleva su acento a países como Suecia, Marruecos, Japón, Italia, Países Bajos, Cuba y México, y que en el Reino Unido ha protagonizado el capítulo más ambicioso de su historia.