Cs acusa a la oposición de "poner zancadillas" a la Junta "para que Andalucía no avance" y pide diálogo y unión

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha censurado este martes que el PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox hayan impedido la convalidación un decreto de la Junta que contenía medidas urgentes a causa del Covid-19, con lo que entiende que "ponen zancadillas" para que "Andalucía no avance" y frente lo que ha reclamado "diálogo y unión".

En un audio difundido por el partido naranja, Romero ha lamentado que los tres partidos de la oposición "se han desmarcado del interés general de todos los andaluces votando en contra de un decreto que viene a poner más recursos, medidas y ayudas en estos difíciles momentos".

"Estos partidos no saben es que votando en contra de un decreto como este no votan en contra de ningún partido, ni del Gobierno, sino que votan en contra de todos los andaluces porque no permiten darle ayuda a quien más necesidad tiene en este momento", ha agregado antes de apuntar que los andaluces "necesitan diálogo, unión y seguridad entre todos los partidos políticos".

De este modo, el dirigente andaluz de Cs ha asegurado que seguirán tendiendo la mano a los partidos de la oposición "a pesar de que cada día, como ha pasado hoy, vemos como ponen zancadillas y como ponen palos en la rueda para que Andalucía no avance".

A juicio de Romero, "no es momento de los colores políticos ni de estrategias políticas, es el momento de la sociedad civil, de ayudarnos y de medidas como las que hoy proponía el Gobierno andaluz para que pueda salir adelante los más vulnerables".