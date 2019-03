Cs acusa a PSOE-A de "querer seguir siendo un partido de privilegiados" por no sumarse a la supresión de aforamientos

Publicado 13/03/2019 13:38:44 CET

Dice que es una propuesta "de máximos" y que seguirán adelante "hasta el final"

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha acusado este miércoles al PSOE-A de "querer seguir siendo un partido de privilegiados" por no querer sumarse a la iniciativa que, junto al PP-A, ha registrado en el Parlamento la formación naranja para suprimir los aforamientos en la Comunidad del presidente de la Junta, los consejeros y los diputados autonómicos.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto y senador de Cs, Francisco Carrillo, ha explicado que los socialistas "han comunicado que no se suman al acuerdo para suprimir los aforamientos", una decisión con la que demuestran, a su juicio, que "es un partido coherente en el mantenimiento de los privilegios".

Así, ha censurado que el PSOE-A "defienda que los parlamentarios tengan una justicia diferente al resto de los andaluces, que sea coherente en su renuncia a la igualdad de todos los ciudadanos y también coherente porque el motivo por el que el acuerdo de investidura con Cs en la pasada legislatura se rompió fue porque el PSOE-A quería mantener los privilegios y no quitar aforamientos".

"El PSOE-A es coherente con los privilegios, la desigualdad y el mantenimiento de ese 'status quo', no nos sorprende que no se sume", ha lamentado el portavoz de la formación naranja.

Y es que, en su opinión, "hace mucho que el PSOE-A dejó de ser el partido de la igualdad". "No firmar esto le retrata, no creemos que sea un acuerdo político ni ideológico, decir que no queremos ser diferentes al resto de andaluces es una cuestión de decencia, de igualdad y de cumplir nuestros compromisos", ha proseguido antes de avisar de que los socialistas "tendrá que explicar por qué quiere seguir siendo un partido de privilegiados".

Además, el dirigente de Cs ha defendido que la proposición de ley registrada con el PP-A para quitar los aforamientos es "un acuerdo de máximos con un único punto, mantener o no ese privilegio y ahí no hay nada que negociar".

Preguntado por si retirarán la iniciativa si no cosechan apoyos suficientes, Carrillo ha asegurado que seguirán adelante "hasta el final" porque eliminar estos fueros "no es una cuestión de ahora sino un compromiso de Cs".