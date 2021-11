Cs reta a PSOE-A y a Vox a decir si apoyan o no el Presupuesto para 2022: "Se acabaron los teatros y las caretas"

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Teresa Pardo, ha manifestado este miércoles que ya se acabaron los "teatros, las caretas y las poses" y la oposición tiene que decir si apoyo o no los Presupuestos de la comunidad para 2022, "absolutamente esenciales para la recuperación y la transformación de Andalucía".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento andaluz después de que los consejeros de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, y de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, hayan entregado a la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Bosquet, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022, Pardo ha indicado que es el momento de que todos los partidos estén "a la altura, y la oposición ya no tiene excusas".

Ha destacado el incremento en más de 1.100 millones de euros en la dotación para la Sanidad; de casi 700 millones de euros para Educación, y de casi 500 millones para políticas sociales, un 20% más para "ayudar precisamente a salir ya revertir la situación de las personas que se han visto más afectada por esta pandemia".

A su juicio, se acabaron "los teatros, las caretas y las poses": "Ahora toca decir sí o decir no, sí a un incremento de más de 1.100 millones para salud para los andaluces o decir no; decir sí a casi 700 millones más para Educación de los andaluces o decir no, y toca decir sí a casi 500 millones más para políticas sociales o decir no".

Para Pardo, ahora tocará a los partidos políticos "el demostrar si están con los intereses de los andaluces y Andalucía o están sometidos a las directrices tanto del señor Santiago Abascal (Vox)como del señor Pedro Sánchez (PSOE)".

Ha expuesto que Cs es garante del dialogo y va a seguir luchando por que estos presupuestos recojan las iniciativas también de la oposición, como de hecho se ha hecho por el PSOE-A, al que se ha ofrecido incluso retrasar una semana la aprobación de los Presupuestos en el Consejo de Gobierno.

Ha insistido en que la "oposición ya no tiene excusas, y a partir de este momento toca valorar los hechos". "Esperemos que lo hagan, porque si no tendrán que ser ellos quienes expliquen a los andaluces por qué votan en contra de los presupuestos más sociales, que más aportan para Salud, Educación y Políticas sociales", según ha dicho.

Asimismo, ha agregado que los andaluces nos han pedido responsabilidad a todos los representantes públicos, y es aquí donde tenemos que estar. Ha advertido de que tendrán que ser los partidos de la oposición los que "justifiquen el por qué votan que no a los presupuestos donde se aportan más de 1100 millones para Salud, casi 700 para Educación y casi 500 para políticas sociales".

"Se trata de Andalucía y los andaluces, dejarse la camiseta de los partidos políticos a un lado y estar a la altura que es lo que necesitan los andaluces y es para lo que nos pusieron aquí en este Gobierno", ha añadido Teresa Pardo.