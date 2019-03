Cs y PP-A registran una proposición de ley conjunta para eliminar los aforamientos

Actualizado 06/03/2019 12:41:10 CET

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha anunciado este miércoles que van a registrar, de manera conjunta con el PP-A, una proposición de ley que persigue la supresión de los aforamientos de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados andaluces.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa Romero un día después de que el Consejo de Gobierno haya acordado comenzar los trabajos para la modificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía con la finalidad de eliminar esta figura.

De este modo, tras destacar que Cs "cumple lo que firma", ha explicado que, en colaboración con el PP-A, van a presentar la referida proposición de ley a fin de que los políticos sean "iguales que el resto de los andaluces, ni más ni menos".

El portavoz del partido naranja ha recordado que acabar con los aforamientos en Andalucía es uno de los puntos que se recogen en el acuerdo de gobierno que firmaron en el PP-A.

Así, si bien Cs apuesta por eliminar los aforamientos a nivel estatal, ha avisado, ante las críticas de los socialistas, de que "si nos dejamos llevar por el PSOE-A, en 40 años más de democracia en Andalucía no tendríamos la eliminación de los aforamientos". "Lo que hace el PSOE-A en materia de regeneración democrática es huir hacia delante, no comprometerse y no cumplir con lo que firma", ha sostenido Sergio Romero.

Con todo, ha dicho confiar en que tanto el PSOE-A como el resto de fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario andaluz --Adelante Andalucía y Vox-- respalden la iniciativa legislativa y "no quieran ser diferentes ni superiores al resto de andaluces" y porque, además, "es una cuestión de dignidad y de política del siglo XXI".