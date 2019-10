Cs aplaude las medidas de la Junta para "desatascar" las licencias de rehabilitación en viviendas del centro de Jaén

Publicado 06/10/2019 10:23:30 CET

JAÉN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz por Jaén, Mónica Moreno, ha preguntado en la Cámara regional por los "exagerados y angustiosos retrasos" para conseguir la autorización de rehabilitación en los cascos históricos de los municipios de la provincia, a la par que ha elogiado las medidas que tomará la Junta para "desatascar" las licencias en viviendas del centro.

"He preguntado a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, por los hasta dos años de espera que nuestra Delegación territorial acumula en Jaén a causa de una nefasta herencia socialista", ha explicado Moreno. "No se puede consentir que una familia o un negocio no pueda rehabilitar su vivienda o local y sus únicas opciones posibles sean resignarse a malvivir en un lugar que no puede rehabilitar o directamente huir del casco histórico, lo cual hace que caiga la inversión y pierda valor el propio municipio", ha añadido, según ha informado Cs en un comunicado.

No obstante, la parlamentaria de la formación naranja se ha mostrado "satisfecha" con la respuesta de la Junta . "La consejera nos ha reconocido lo angustioso de este atasco y nos ha asegurado que el Gobierno del cambio está trabajando para revertir la situación, con medidas que van desde la delegación de competencias a Gobiernos municipales hasta el aumento de personal encargado de la gestión de trámites".

"Desde Cs confiamos en que se subsane lo más pronto posible. Es importante tanto para el turismo, pues el casco histórico es el mejor escaparate para los que nos visitan, como para los vecinos que apuestan por vivir en el centro, para asegurarnos que viven en condiciones habitables que merecen", ha concluido.