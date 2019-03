Cs asegura que el discurso de la presidenta del Parlamento por el 28F no tuvo "sesgo político"

Publicado 01/03/2019 16:44:57 CET

CÓRDOBA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Cs por Córdoba, Fran Carrillo, ha asegurado este viernes que el discurso de la presidenta del Parlamento regional, Marta Bosquet, por el 28F, no tuvo "sesgo político", de manera que "antes nos decían qué había que hacer para ser un buen andaluz, cómo se tenía que pensar", si bien este jueves se vivió "todo lo contrario", con un discurso "con todos y para todos".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Córdoba el también portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Cámara regional, quien ha defendido que "Andalucía es una tierra donde cabemos todos, una tierra maravillosa para trabajar y para vivir".

En este sentido, ha valorado que "este Gobierno andaluz lleva apenas un mes y ya ha hecho más que el anterior Gobierno de Susana Díaz en los últimos cuatro, ocho o 12 años en la Junta de Andalucía".

Al respecto, ha mantenido que "en este mes, el nuevo Gobierno ha dejado claro cuál es la hoja de ruta de la Junta, que ya no va a ser patrimonializada de una forma partidista y política", resaltando en este caso "el carácter conciliador, el nuevo talante y las nuevas formas del nuevo Gobierno andaluz".

En cuanto al trabajo parlamentario, Carrillo ha apuntado que "el diálogo será la base de esta legislatura" y ha recordado que "esta semana desde Ciudadanos se han apoyado iniciativas en comisión que no hemos liderados nosotros, como por ejemplo la bonificación de las matrículas universitarias o el apoyo a Rabanales 21".

"Lo que beneficia a todos los andaluces no debe tener signo político", ha subrayado, para añadir que van a "trabajar para conseguir una Andalucía donde se pueda emprender y donde el talento no se tenga que ir porque no hay oportunidades".