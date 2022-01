Cs quiere que el Parlamento andaluz repruebe a Garzón con apoyo del PSOE-A "en sintonía" con ministros socialistas

SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Cs en el Parlamento de Andalucía ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que va a registrar una iniciativa para promover que el Pleno de la Cámara autonómica acuerde la reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras sus declaraciones al periódico británico The Guardian sobre la calidad de la carne exportada desde España producida en macrogranjas.

El portavoz adjunto de Cs en el Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha explicado la iniciativa ante el hecho de que "el ministro Garzón no va a dimitir", así como ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se dedica a excusarlo y no cesarlo", mientras que ha calificado sus palabras como "un ataque sin precedentes".

Díaz ha reclamado el apoyo de los socialistas andaluces con el convencimiento de que lo harían "en sintonía con sus compañeros en el Consejo de Ministros, que de una forma y otra reprueban al señor Garzón", a quien ha calificado como "un ministro antisistema" dentro de "un Gobierno inestable, inquietante".

El portavoz adjunto de Cs ha apuntado que el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, "tiene que decidir si está con los agricultores y ganaderos andaluces o con el sostenimiento del poder y apuntalar el sanchismo para pervivir dentro del PSOE".

Julio Díaz, quien ha considerado a Garzón como "un ministro que nos podíamos haber ahorrado", ha reclamado al Gobierno "su apoyo decidido" a un sector que ha calificado como clave por el hecho de aportar 8.000 millones de euros a la balanza exportadora de Andalucía.

PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE REGADÍOS EN DOÑANA

El portavoz adjunto de Cs en el Parlamento andaluz ha dado cuenta en la rueda de prensa de la Proposición de Ley que Cs ha presentado junto al PP sobre los regadíos en Doñana, y que a su vez el PP ha presentado la misma iniciativa de la mano de Vox, que ha justificado con el argumento "del problema que el PSOE generó", hecho que ha retrotaído a 2014 cuando ha asegurado que, a partir de una ortofoto, dejó fuera zonas que con anterioridad eran "zonas regables y habían recibido subvenciones".

Ha afirmado que esta ley "nace de un intenso trabajo con todos los sectores y agricultores, un problema que venían sufriendo y que el PSOE generó y no solucionó porque no quiso, no sabía o por falta de voluntad política".

Díaz, que ha explicado la duplicidad de la iniciativa parlamentaria con el hecho de que Vox "quería derogar el Plan de la Corono Norte y eso no es posible", ha abogado por "el desdoblamiento del túnel de San Silvestre", iniciativa que ha considerado sería fundamental para "el trasvase y preservar el acuífero 27", vía que ha estimado proporcionaría "la seguridad hídrica que necesitan" los agricultores y ganaderos de la zona.

Julio Díaz ha recriminado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, sus declaraciones contra la iniciativa de PP, Cs y Vox sobre los regadíos de Doñana, a quien ha retratado por "su conocida inquina hacia los agricultores onubenses" y ha recordado declaraciones pasadas suyas, como cuando afirmó que "le gustaban las fresas pero regadas con agua legal".

Al inicio de la rueda de prensa el portavoz adjunto de Cs ha agradecido las palabras de apoyo de diferentes dirigentes políticos hacia la recuperación del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, tras el mareo que sintió este martes y que le llevó a abandonar la reunión del Consejo de Gobierno en Almería.

"Juan Marín ya está bien, se está recuperando, en las próximas horas va a continuar con su agenda, como es su deseo personal", ha afirmado Julio Díaz, quien ha afirmado que "es una persona fuerte tanto física como psicológicamente", para insistir en que "no cabe duda de que en unas horas estará reincorporado a su intensa agenda".