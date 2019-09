Cs, convencido del apoyo de Vox al Presupuesto del 2020 porque las medidas acordadas "se habrán cumplido"

Publicado 04/09/2019 13:32:34 CET

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, se ha mostrado convencido este miércoles de que el grupo parlamentario de Vox en Andalucía apoyará el Presupuesto que elabore el Ejecutivo andaluz para el próximo ejercicio pues "el porcentaje de cumplimiento de las medidas incorporadas por Vox en el acuerdo firmado con el Gobierno --para el 2019-- se habrán cumplido".

Así se ha pronunciado Romero en rueda de prensa después de que Vox haya avisado de que "nadie" pueda dar por hecho su apoyo a las cuentas del 2020 "si no se atiene de manera fiel" al acuerdo presupuestario que firmó con el Ejecutivo andaluz que comparten el PP-A y Cs para que pudiera salir adelante el Presupuesto del presente ejercicio.

En este sentido, Romero se ha mostrado seguro de que cuando comience la negociación del Presupuesto del 2020, "que será en breve", "el porcentaje de cumplimiento de las medidas incorporadas por Vox en el acuerdo firmado por el Gobierno y Vox se habrá cumplido". "Tendrá datos y una referencia real y fidedigna de que el Gobierno cumple con lo que firma", ha remachado.

Además, después de que los de Santiago Abascal hayan criticado que Cs vaya a defender una iniciativa en el Parlamento que habla de transversalidad de género, el portavoz parlamentario del grupo naranja ha incidido en que "si Vox se fija en la paja y no en el grano es que no ha entendido que los Presupuestos priman y son lo importante, igual que la estabilidad y el crecimiento económico que le damos a Andalucía".

Romero ha defendido que en Cs "siempre hemos sido bandera en la necesidad de no ideologizarlo todo y siempre lucharemos por que los conceptos no lleven un trasfondo ideológico, centrándonos en lo importante", al tiempo que ha dicho a Vox que "no se preocupe" y que "no habrá ningún tipo problema para que puedan apoyar de nuevo los presupuestos".

Así, de cara a la negociación de las futuras cuentas, ha explicado que el Gobierno andaluz procederá como hizo para la aprobación del presente presupuesto, "dialogar mucho, llegar a consenso y aceptar las propuestas en positivo que formulen no solo Vox, sino también Adelante Andalucía y el PSOE-A". "Negociar, dialogar y consensuar", ha zanjado.