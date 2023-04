CS exige en Granada a Carazo “que salga de su torre de marfil” y dé explicaciones por los presuntos "contratos a dedo"

GRANADA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada y coordinadora provincial del partido, Concha Insúa, ha exigido a la candidata del PP, Marifrán Carazo, que "salga de su torre de marfil", "rinda cuentas y dé cuantas explicaciones sean necesarias para aclarar la presunta adjudicación de contratos a dedo" por parte de la Consejería de Fomento con una supuesta "empresa fantasma que no tenía trabajadores".

"En sede parlamentaria no dio ni las explicaciones pertinentes ni las adecuadas. Exigimos que aclare todo esto ya", ha agregado en una nota a través de la que ha lamentado el "evidente cambio a peor del Gobierno andaluz --ha dicho-- desde que CS no forma parte del mismo: "Cuando CS salió de la Junta de Andalucía, la transparencia también salió por la ventana", ha apuntado.

"Lo mismo ocurrió en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid. Lamentablemente, el hueco que deja Ciudadanos lo ocupa la corrupción, las malas prácticas y lo peorcito de la política", ha agregado.

Por todo ello, Concha Insúa ha reivindicado el "papel fundamental" que debe jugar la formación liberal en todas las instituciones y en el Consistorio granadino en particular. "Cuando entremos en el Ayuntamiento de Granada volverán a imperar la transparencia, la pulcritud institucional y la lucha contra la corrupción y las prácticas pseudocorruptas", ha señalado, para insistir en que "no podemos permitir que nos gobiernen ni que metan las zarpas en nuestras arcas públicas personas que no tengan un recorrido intachable".

Por todo ello, la alcaldable por CS ha concluido que "a la señora Carazo se le acumulan los problemas". "A su etapa como concejal en la época más turbia de Torres Hurtado se unen ahora las trampas y prácticas de dudosa legalidad que hemos denunciado durante la precampaña y ahora todo lo que se está aireando de su gestión como consejera y sobre lo que aún no ha dicho ni pío".

"Desde luego, desde CS exigimos que, en aras de la transparencia y la limpieza democrática, la candidata popular salga de su torre de marfil y dé todas las explicaciones que sean necesarias, especialmente cuando cada mañana desayunamos con noticias de sus compañeros de partido en Marbella, Motril u Órgiva. Cada día, un escándalo en un municipio cada vez más cercano. Y lo que no vamos a permitir es que nadie, y menos el bicorruptismo imperante del PP y del PSOE, manchen el buen nombre de la ciudad de Granada", ha sostenido.