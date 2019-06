Cs insta a Vox a "recapacitar" con los Presupuestos de 2019 y "volver a la senda de la utilidad"

Publicado 05/06/2019 12:52:45 CET

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Andalucía ha pedido este miércoles al grupo parlamentario de Vox que "recapacite" ante el Presupuesto autonómico para el 2019 que ha presentado el cogobierno andaluz, después de que haya anunciado que presentará una enmienda a la totalidad, y que vuelva "a la senda de la utilidad".

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del partido naranja, Sergio Romero, si bien ha dicho entender las diferentes posturas que puedan tener los grupos antes las cuentas, les ha pedido "altura política para hacer las cosas de modo diferente y no confrontar".

Así, ha apelado a "la responsabilidad, al sentido común, a la altura de miras y a que se mire por los andaluces independientemente de las ideologías" apoyando unas cuentas "que miran por Andalucía". Y todo pidiendo a los grupos que sean "útiles" cuando, además, ha animado a presentar enmiendas parciales durante el trámite parlamentario para que el texto definitivo "sea mejor" que el que han presentado PP-A y Cs.

"Tendemos la mano a los demás partidos y les pedimos que se impliquen, que sean responsables porque aceptaremos todas las propuestas que sean buenas para Andalucía, estamos en un nuevo tiempo político", ha sostenido Romero, que ha insistido en llamar a Vox a "la senda de la utilidad" apuntando que "tanto el PP-A como el Gobierno se reunieron con este partido la pasada semana".

Con todo, según ha recalcado, estas cuentas, "a diferencia de las que venían haciéndose los últimos 37 años, son creíbles, rigurosas, novedosas y diferentes, las más sociales de la historia y que cuadran el círculo de la revolución fiscal y la mejora de los servicios públicos" y todo, además, "se va a ejecutar al cien por cien".

"No es un Presupuesto de cartón piedra ni de medias verdades ni se hace de cara a la galería, son unas cuentas que pueden mirar cara a cara a los andaluces y que no están hechas para un partido político, sino para 8,5 millones de ciudadanos", ha abundado Romero, quien ha lamentado que "presentar una enmienda a la totalidad al Presupuesto es lo mismo que levantarse de la mesa sin ni tan siquiera haberse sentado".

Y así, el dirigente de Cs ha avisado de que "decir que no a estas cuentas es decir no a la bajada de impuestos, al presupuesto más alto de la historia de Andalucía en educación o sanidad, a terminar con las listas de espera sanitarias".

A su juicio, "no se puede decir ahora que no apoyas una reforma fiscal que respaldaste hace un mes", en alusión a Vox, y sobre Adelante ha avisado de que rechazar el Presupuesto "es decir no a la bioclimatización de los centros educativos".