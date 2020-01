Cs quiere que el Parlamento andaluz apoye la Constitución y rechace "concesiones" a independentistas

Actualizado 13/01/2020 12:59:49 CET

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha registrado en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL), que se debatirá en el primer Pleno de febrero, en apoyo a la Constitución (CE) y en contra de las concesiones a partidos independentistas ante el nuevo Ejecutivo nacional de PSOE y Unidas Podemos.

Así lo ha señalado el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, en rueda de prensa, quien ha apuntado que, además de ser "un acto simbólico", es "toda una declaración de intenciones de la absoluta defensa de los derechos de los andaluces para garantizar la igualdad de todos los españoles".

"Es el momento de tener sentido de Estado y de defender la Constitución", ha subrayado el portavoz parlamentario, que ha recordado que también han presentado mociones en este mismo sentido en los ayuntamientos.

"Pedro Sánchez logró su objetivo, un sillón en Moncloa y 47 millones de españoles están al capricho de Unidas Podemos, PNV, Esquerra Republicana y Bildu", ha afeado teniendo en cuenta que "el Gobierno está sustentado en partidos que quieren romper la unidad de España y se burlan de la Jefatura de Estado y las víctimas de ETA".

Frente a esto, Romero ha advertido de que "Ciudadanos no va a permitir que ni un solo español pague la factura del delirio de Pedro Sánchez".

SUSANA DÍAZ

En cuanto a la postura de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que, a su juicio, "ya ha decidido ser un cero en el PSOE", ante esta PNL, Romero ha preguntado sobre si se sumará a Cs y defenderá a los andaluces o "seguirá impasible e hincará la rodilla para mantener el escaño en Andalucía".

"No será fácil para Susana Díaz y le pregunto por qué no defiende Andalucía, no es integra y no tiene palabra. ¿No ha tenido suficiente lo que está haciendo con Andalucía que va a seguir callada", ha señalado Romero, quien ha recordado "los 537 millones del IVA, la eliminación de los fondos para MENA e impedir una ley de financiación autonómica justa".