Cs señala que Jaén, donde gana en Aldeaquemada, es "la provincia que más ha crecido"

Publicado 03/12/2018 11:54:19 CET

La formación naranja ha sido la más votada en uno de los 97 municipios, en Aldeaquemada

JAÉN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Ciudadanos Jaén al Parlamento andaluz, Mónica Moreno, ha señalado que la jiennense es "la provincia que más ha crecido" en apoyo a la formación naranja y ha subrayado que "empieza un tiempo nuevo".

Así lo ha puesto de relieve en su primera comparecencia la pasada noche después de conocer los datos de las elecciones autonómicas de este domingo, en las que Cs ha obtenido en la provincia el 15,95 por ciento de los sufragios que se traducen en dos escaños (frente a nula representación de 2015), que ocuparán ella y Enrique Moreno.

La ya diputada electa ha expresado su agradecimiento a quienes han hecho posible que esta cita con las urnas se desarrollase total normalidad", así como a sus compañeros de partido que han trabajado para hacer realidad este escenario y "por todo lo que viene a partir de ahora, que va a ser muy grande para esta tierra".

"Somos la provincia que más ha crecido en Andalucía. Irrumpimos con fuerza, pasando de nueve a 21 diputados. Pasamos de cero a dos (en Jaén). Es que hemos hecho historia, pero por triplete", ha manifestado no sin apuntar que es "una privilegiada" por estar en primera línea.

Al hilo, ha resaltado que, como venían vaticinando, se ha vivido un "momento histórico" para la comunidad y la provincia y van "a tener la suerte de verlo en los próximos días en primera persona", según Moreno, para la que Cs está en disposición de liderar el cambio.

"Gracias por creer en que los que estamos ahí somos los que vamos a saber gestionar y resolver, poco a poco, pero lo que le pasa y lo que duele a esta tierra. Ya está de tener currículum eternos en esta política de no saber lo que es ganarse la vida fuera. Se ha acabado. Empieza un tiempo nuevo, el tiempo de Ciudadanos", ha dicho.

En este sentido, ha añadido que tienen también "la responsabilidad" de confirmar que la ciudadanía no ha errado, de modo que se van "a dejar la piel por esta tierra y por demostrarles que no se han equivocado y no se van a equivocar en el futuro", que "están en buenas manos" y, "ahora sí, Andalucía va a volver a ser de los andaluces".

En la misma línea se ha pronunciado Enrique Moreno, quien ha hablado de un "momento histórico" y ha considerado que Jaén tiene "por primera vez" a políticos en las instituciones regionales "que se parecen a los jiennenses y que van a luchar por esta tierra". A partir de hoy, tenéis voz en el Parlamento de Andalucía, ahora sí", ha asegurado.

Junto al cómputo global en la provincia y el logro de los dos escaños, cabe reseñar que la formación naranja ha sido la más votada en uno de los 97 municipios: Aldeaquemada, donde ha logrado el 37,07 por ciento de los votos por delante de PSOE (30,95), PP (17,69), VOX (6,12) y Adelante Andalucía (5,78 por ciento).