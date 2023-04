CS ve “chapucero y peligroso” el bulevar que el alcalde de Granada ha ideado en la carretera de Málaga

GRANADA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de CS a la Alcaldía de Granada y coordinadora provincial del partido, Concha Insúa, ha criticado este viernes el bulevar "chapucero y peligroso" que el alcalde, el socialista Francisco Cuenca, "ha diseñado" en la carretera de Málaga entre la Circunvalación de la Encina y la de Zurita, al entender que "entorpece la vida diario de los vecinos".

"Hoy hemos visitado la Chana, uno de nuestros barrios más emblemáticos y populosos, para conocer las principales inquietudes y preocupaciones de sus vecinos. Lamentablemente, este barrio no se escapa a los principales problemas que aquejan al resto de barrios de la ciudad, como es la inseguridad y la falta de limpieza", ha dicho.

La portavoz de CS ha querido poner el foco en un aspecto "especialmente problemático en este distrito por cómo el Ayuntamiento está llevando a cabo su ejecución".

"Me refiero al bulevar que el alcalde socialista, el señor Cuenca, ha diseñado en la carretera de Málaga. No sabemos si es por la prisa que tiene para inaugurarla en época electoral o porque directamente, una vez más, no ha escuchado las necesidades de los vecinos, pero el resultado es una nueva obra faraónica que no cumple con su objetivo, sino todo lo contrario, una chapuza que entorpece la vida diaria de los chaneros e incluso supone un peligro evidente para los viandantes", ha dicho.

En este sentido, Concha Insúa ha señalado que en este bulevar "ya se han producido los primeros atropellos, y esperemos que sean los últimos, al mismo tiempo que se ha creado una rotonda que dificulta el tránsito de coches y de los autobuses".

"De nuevo el PSOE de Cuenca no vuelve a escuchar a sus vecinos ni ha realizado una consulta pública que habría evitado la problemática actual. El viejo bipartidismo no se ha dado cuenta aún que estamos en otra era, en la que hay que escuchar y tomar nota de lo que piden los ciudadanos. Nosotros, como siempre hemos hecho, seguiremos reclamando lo que es justo para los granadinos, y la singularidad de Granada no proviene solo de su precioso centro histórico, sino de todos y cada uno de sus barrios. Y a todos hay que escuchar y atender por igual", ha concluido.