La Agencia de Emergencias de Andalucía recuperará desde junio funciones de salvamento y rescate aéreo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este miércoles que, a partir del próximo mes de junio, Andalucía recuperará las funciones de salvamento y rescate aéreo en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), una "medida clave que complementa el trabajo de la Guardia Civil y refuerza la seguridad de toda la ciudadanía andaluza".

Así lo ha puesto de relieve el consejero en el transcurso de una comparecencia en el Pleno del Parlamento a petición propia para informar sobre las actuaciones en materia de seguridad y emergencias durante el último 'tren de borrascas' sufrido en Andalucía entre finales del pasado mes de enero y las primeras semanas de febrero.

Antonio Sanz ha subrayado que, a tenor de las cifras asociadas al "fenómeno de río atmosférico" registrado, "no hay precedentes" de algo similar en Andalucía, y la "magnitud de los daños" y el "esfuerzo" realizado por parte de los servicios de emergencia "merece el reconocimiento del conjunto del pueblo andaluz".

El consejero ha valorado así el "enorme trabajo" realizado por los servicios de emergencia de Andalucía en el marco de este fenómeno, así como ha agradecido la labor de las "administraciones e instituciones" con las que desde la Junta se ha mantenido "una acción coordinada absolutamente ejemplar", y ha destacado igualmente el "papel de los alcaldes" en esta situación de crisis.

Por otro lado, Antonio Sanz ha aprovechado la comparecencia para anunciar la recuperación de las funciones de salvamento y rescate aéreo en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), y ha defendido que con esta medida "los andaluces se sienten hoy más seguros".

Según ha detallado, la recuperación del servicio se apoya en un contrato ya licitado por 14,3 millones de euros para los próximos cinco años, que contempla helicópteros con las especificaciones técnicas necesarias para salvamento y rescate, equipos de rescatadores especializados y la formación específica para estas labores.

"TODA PREVENCIÓN Y ANTICIPACIÓN ES POCA"

Este contrato se integra en un paquete global de medios aéreos para la prevención y extinción de incendios por 145,6 millones de euros, con el que la Junta impulsa un modelo de respuesta "más ágil, especializado y eficaz ante emergencias", ha defendido el consejero, quien ha manifestado que "toda prevención y toda anticipación es poca", de modo que "no podemos distraernos un solo segundo, porque está en juego la seguridad de los andaluces, y por eso este Gobierno no escatimará ningún esfuerzo".

Antonio Sanz ha apostillado que fue "la anterior administración" socialista quien "retiró estas funciones a los helicópteros del GREA", y ha señalado que "lo importante es que vamos a recuperar un servicio esencial, y lo haremos desde junio, para que Andalucía esté más segura", ha recalcado.

El proceso se encuentra en la fase final de formalización de los lotes, una vez solicitada a las empresas la documentación administrativa preceptiva para proceder a la firma definitiva.

Entre los medios previstos destacan 14 aeronaves --dos aviones de coordinación, tres helicópteros pesados y nueve semipesados-- para el periodo 2026-2031, con una inversión de 112,3 millones de euros, además de cuatro aviones anfibios ligeros y dos helicópteros ligeros por algo más de 19 millones para el trienio 2026/2028, prorrogable dos años más.

Además, hay un segundo contrato de dos helicópteros, durante el mismo periodo, para el servicio de rescate y apoyo a las emergencias en el entorno rural y la extinción de incendios por 14,3 millones, y uno de ellos estará asignado a tareas de búsqueda y rescate los 365 días del año.

El consejero ha aprovechado también para reivindicar la creación de la EMA, que, según ha defendido, "ha demostrado ser determinante para agrupar y coordinar los recursos bajo una misma estructura, lo que ha agilizado la toma de decisiones y elevado la capacidad de respuesta ante cualquier situación".

Durante el reciente 'tren de borrascas', la EMA desplegó más de 1.500 efectivos en "estrecha colaboración" con el medio millar de profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras que otros 1.000 permanecieron preparados por si hubiera sido necesario. Andalucía dispone de más de 5.000 efectivos de emergencias para toda la comunidad, frente a los 3.500 de la UME en el conjunto del territorio nacional, según han puesto de relieve desde el Gobierno andaluz.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez ha acusado al consejero de acudir a comparecer a la Cámara autonómica "cuando le conviene", y ha sostenido que de este episodio de emergencia "los andaluces van a recordar tres cosas", que son "la importancia de los servicios públicos, la respuesta de los gobiernos", que ha sido "vergonzosa" en el caso de la Junta, según ha opinado, y "la foto de la vergüenza" del presidente andaluz, Juanma Moreno, "metido en un charco".

El representante socialista ha subrayado que el Estatuto de Autonomía otorga a la Junta las competencias en materia de emergencia "al cien por cien", y ha destacado que, pese a ello, el Gobierno de España acudió "en auxilio" del andaluz y ha aprobado "un decreto-ley con 7.168 millones de euros" en ayudas, algo que ha contrapuesto con la "nada" que, según ha denunciado, ofrecía paralelamente el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Frente a estas críticas, el diputado del PP-A José Ricardo García ha replicado que "lo que les molesta" a los socialistas es que "se ha gestionado, se ha trabajado" por parte de la Junta, y "el sistema ha funcionado y el Gobierno andaluz ha respondido, ha protegido, ha coordinado y ha actuado con proporcionalidad, basándose en los criterios técnicos".

Ha apostillado que "claro que siempre se puede mejorar" y "siempre hay lecciones que aprender, pero lo que no vamos a hacer es política de desgaste en mitad de una emergencia, ni aparecer en una foto dando codazos".

El diputado del Grupo Vox en Andalucía Benito Morillo ha sostenido que "todo esto se podía haber evitado", frente al discurso de respuesta de la Junta ante los temporales, al tiempo que ha sostenido que mientras "la Confederación Hidrográfica de turno mira para un lado y la Junta para otro, el agua arrasa", por lo que ha planteado que, frente al argumento de "las incidencias atendidas, la gente quiere saber si van quedar aisladas el año que viene", antes de señalar que "menos propaganda y más hormigón donde hace falta".

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, le ha reprochado al Gobierno andaluz que "se han quedado pillados" por el hecho de "seguir estirando la épica del relato de lo que sucedió" cuando ha remarcado "la extraordinaria profesionalidad de los servidores públicos" al señalar que su "extraordinaria experiencia les ha servido para afrontar decisiones críticas en momentos esenciales". Ha concluido que en el caso del Gobierno andaluz "no están a la altura del pueblo que gobiernan ni de los servidores públicos que tenemos".

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recriminado al consejero de Sanidad que "nunca le hemos escuchado hablar de las condiciones de los trabajadores" de los servicios de emergencia, y ha señalado en este sentido que "de aplausos no se come", por lo que se ha preguntado si "van a acabar con el maltrato laboral de los trabajadores del Infoca", a quienes ha descrito "hartos a cientos de kilómetros de sus casas y sueldos de 1.000-1.500 euros".

Al cerrar el debate, Antonio Sanz ha lamentado que el PSOE-A "ha vuelto a la bajeza institucional", y los andaluces "han podido comprobar" en la intervención de Mario Jiménez "lo poco que les dura la sensación de altura institucional que pensamos habían dado en plenos anteriores", tras lo que ha defendido que Andalucía sí "ha superado con altura" la emergencia.