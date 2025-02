El CSIC, la CHG y el Cabildo Catedral de Córdoba, entre los galardonados con los premios Tomás de Aquino 2025 de la UCO

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha entregado en la tarde de este jueves sus distinciones Tomás de Aquino del curso 2024-2025 que, en esta edición, han correspondido a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), el Cabildo Catedral de Córdoba y el Círculo Cultural Averroes.

En su intervención, el rector ha recordado que los Premios Tomás de Aquino son una cita "clave" de encuentro entre la Universidad y la sociedad y una celebración de los lazos que los unen. Según ha detallado la entidad académica en una nota, Torralbo ha destacado el marcado perfil investigador de los premiados de este año.

En este sentido, tras destacar el impacto investigador de la UCO en relación al tamaño y financiación de la universidad, ha reconocido que "para llegar hasta aquí nos hemos rodeado de los mejores". "No me refiero solo al potente equipo de investigación, sino también a esas instituciones como las que se premia, que nos acompañan en este camino y, sin las cuales, no estaríamos sacando este pecho".

Al hilo de anterior, ha destacado que "son las alianzas estratégicas las que nos hacen crecer. Por ello, la investigación está estrechamente apegada al territorio, porque buscamos dar respuesta a necesidades reales que nos plantean otras entidades y empresas del tejido productivo de la provincia".

En cuanto a los galardonados de este año, el CSIC recibe este galardón en reconocimiento a su colaboración con la UCO, en especial con sus centros en Córdoba, que ha resultado fundamental en el desarrollo de líneas de trabajo y proyectos conjuntos de investigación y en la promoción del conocimiento en diversas áreas estratégicas, como la agricultura.

El CSIC ha sido un socio "clave" en iniciativas como los sucesivos convenios con su Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) y la participación en diversas Unidades Asociadas de I+D+i al CSIC, como es la unidad Innovación Social y Económica y Transferencia de Conocimiento vinculada al Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), cuyos investigadores del CSIC desarrollan actualmente el estudio científico previo del Plan de Integridad de la UCO.

El premio ha sido recogido por el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Carlos Closa, ha destacado la marcada vocación de colaboración con las universidades. "Tenemos centros mixtos con 25 universidades y con la UCO tenemos unidades asociadas", ha valorado, para incidir en que "sin la universidad no habría investigación ni ciencia".

"Por eso estamos aquí para reconocer el enorme trabajo que hacen las universidades formando a los científicos del futuro", ha indicado. "Vamos a seguir colaborando con la UCO y con otras con esta apasionante tarea, porque estamos en un contexto donde predomina la información falsa y los datos no contrastados", ha apostillado.

Por su parte, el premio otorgado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir reconoce su prolongada colaboración en el ámbito de la investigación, gestión y planificación de recursos hídricos. A lo largo de los años, la Confederación ha trabajado junto a la UCO en numerosos convenios, foros, seminarios y jornadas, y ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad y la preservación de ecosistemas asociados a las cuencas hidrográficas.

Su presidente, Joaquín Páez, ha mostrado su agradecimiento por este galardón que reconoce como "fundamental" el trabajo de la gestión de los recursos hídricos, aunque "muchas veces pasa desapercibido para el ciudadano", y ha subrayado la importancia de la relación de colaboración y de intercambio de conocimiento con los centros universitarios y, en concreto, con la UCO.

"Todas muestras decisiones y actuaciones están sustentadas en la ciencia y en criterios científicos y técnicos", ha destacado Páez, quien ha hecho hincapié en que esto "es clave para combatir la sequía, para luchar contra las inundaciones, para preservar el medioambiente y para desarrollar una agricultura emprendedora, generadora de empleo y respetuosa con la naturaleza".

Otra organización premiada, también relacionada con el agua, ha sido Emacsa un socio "estratégico" de la UCO desde sus inicios, facilitando prácticas para estudiantes y promoviendo proyectos de investigación e innovación. En 2024, esta colaboración se ha consolidado con la creación de una cátedra patrocinada por Emacsa, que impulsa el trabajo conjunto de personal técnico y 20 grupos de investigación de la UCO en proyectos innovadores.

Además, ambas entidades trabajan conjuntamente en una candidatura internacional liderada por la Universidad de Aarhus (Dinamarca) para integrar una Comunidad de Conocimiento e Innovación sobre agua del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, con el objetivo de influir en futuras políticas europeas relacionadas con el agua.

El galardón ha sido recogido por el alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, quien ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento otorgado a Emacsa y ha indicado que "la senda de trabajo codo con codo con la Universidad se va a seguir manteniendo, porque compartimos retos y objetivos". Bellido ha recordado que el recorrido de trabajo conjunto entre la UCO y Emacsa "viene de largo, pero tiene un hito muy relevante en la creación de la Cátedra Emacsa".

El reto, ha señalado "es impulsar las tareas de investigación, desarrollo e innovación en algo tan fundamental para la ciudad como el ciclo integral del agua". El alcalde ha indicado que para seguir posicionando a Emacsa como referente del sector del agua en España es relevante ir de la mano de la Universidad, "foco principal de la investigación que se desarrolla en la ciudad".

El Cabildo Catedral de Córdoba ha sido también premiado por su labor en el fomento de la colaboración académica y cultural con la UCO, especialmente en el ámbito de las Humanidades. Coincidiendo con el 40º aniversario del reconocimiento de la Mezquita-Catedral como Patrimonio de la Humanidad, se ha subrayado su apoyo a las prácticas académicas del estudiantado de la UCO y a la investigación en áreas como Historia, Historia del Arte, Traducción e Interpretación y Gestión Cultural.

El deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha señalado que gracias a la relación con la UCO, "el esfuerzo común se ha concretado en la publicación de estudios, tesis doctorales y líneas de investigación que se renuevan o implantan sin solución de continuidad, en un trabajo constante del que resulta beneficiada el Cabildo, la universidad, la comunidad científica, pero, sobre todo, el principal beneficio es para de la Mezquita Catedral, ya que la transferencia de los resultados de las investigaciones mejora su conservación, restauración y divulgación".

Por último, el Círculo Cultural Averroes ha sido reconocido por su labor durante más de 50 años en la promoción de las ciencias médicas, la investigación científica y técnica, y la cultura en general a través de los prestigiosos Premios Averroes. Esto galardones han servido para proyectar socialmente la labor y el trabajo del personal investigador, principalmente del ámbito sanitario, tanto a título individual como colectivo.

En sus palabras de agradecimiento, el presidente del Círculo Cultural Averroes, Antonio Campos Fernández, ha reseñado que los premios que otorgan han ido "cobrando fuerza y prestigio hasta hacerse con una nómina de galardonados que representan lo más significativo en cada una de las especialidades". "Después de tantos años su secreto se esconde en el esfuerzo, trabajo, capacidad de organización, altura y seriedad de los diferentes jurados, la calidad humana y el constante apoyo de los patrocinadores", ha afirmado.