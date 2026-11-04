El CSIC se suma a la celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Andalucía con actividades gratuitas

El CSIC se suma en Andalucía a la celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2026 con más de 40 actividades gratuitas. - CSIC

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco provincias andaluzas (Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla) se han sumado a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2026, evento en el que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) participa desde 2001. Esta iniciativa supone una forma de incentivar la participación ciudadana en actividades divulgativas gratuitas que acerquen la ciencia al público de todas las edades.

Según ha informado CSIC en una nota, esta edición se celebrará del 16 al 29 de noviembre, aunque la oferta de algunos centros se ha adelantado y el público podrá participar desde el día 3. En concreto, en Andalucía, centros e institutos pertenecientes al CSIC en Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, ofrecerán un total de 42 actividades gratuitas a lo largo del mes de noviembre. El aforo será limitado y para participar, será imprescindible reservar previamente.

En la provincia de Cádiz, se hará un recorrido por la ciencia marina. En el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (Icman-CSIC) en Cádiz ofrece del 17 al 18 de noviembre de 09,30 a 13,30 el taller 'Científicos por un día: un recorrido por la ciencia marina del Icman-CSIC'. Estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos organizados en grupos de 15 participantes, realizarán un recorrido por seis talleres de 30 minutos cada uno.

Por otra parte, en la provincia de Córdoba, se ofrecerá agricultura sostenible, geología y minería. Así el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) se suma a la Semana de la Ciencia con la microcharla 'Conociendo el IAS' y el concurso online 'Kahoot Agricultura' para acercar a estudiantes de ESO al mundo de la Agricultura Sostenible y resaltar la importancia en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las actividades serán del 16 al 19 de noviembre de 11,30 a 12,30 de manera online y requerirán reserva previa.

Por su parte, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) abre sus puertas el próximo 19 de noviembre con la actividad 'Descubre la Litoteca de sondeos del IGME'. Esta jornada de puertas abiertas pretende poner en valor y dar a conocer las instalaciones de la Litoteca de Sondeos del Centro Nacional del Instituto Geológico y Minero de España. La actividad está abierta tanto para público general como para estudiantes.

En la provincia de Granada, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT) ofrecerá varias actividades desde el 3 al 13 de noviembre. El alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos, podrá realizar una visita al IACT donde el personal cualificado de los Servicios Científicos Técnicos mostrará las técnicas que se llevan a cabo en los diferentes servicios científicos. Las visitas serán de 10,00 a 12,00 los días 4, 6, 9, 11 y 13 de noviembre.

Además, los días 10 y 13 de noviembre de 10,00 a 12,00 tendrá lugar la 'Exposición de Minerales Críticos en el IACT-CSIC' dirigido a estudiantes de Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos formativos. La propuesta incluye también conferencias en diversas fechas y horarios.

Por otro lado, en la provincia de Málaga, el 14 de noviembre a las 10,00 tendrá lugar en la capital una jornada de puertas abiertas en la estación experimental del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora.

Asimismo, la provincia de Sevilla el Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE) albergará el 19 de noviembre de 10,00 a 13,00 la conferencia 'Concienciación en ciberseguridad', dirigida al público general. La jornada consistirá en una charla de concienciación en ciberseguridad orientada a las personas mayores, acompañada de una pequeña demostración de experimentos divulgativos desarrollados en el grupo de investigación. Al finalizar, se ofrecerá un desayuno para los asistentes.

Por su parte, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) organizará en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) el 25 de noviembre de 18,00 a 21,00, la actividad 'Ciencia y pensamiento crítico de dos intelectuales: De Hannah Arendt a Carmen Aldecoa (Nueva York, 1956-1968)'. Además, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas) acogerá cinco actividades entre el 3 y el 20 de noviembre.

La programación la completan las conferencias 'Reciclaje y compostaje', 'Cambio climático: situación actual y futuro próximo' y 'La vida al límite y más allá', abiertas a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos. No obstante, la Delegación del CSIC en Andalucía contará con actividades de martes a domingo entre el 17 y 29 de noviembre. La primera semana, entre el 17 y 22 de noviembre, estará dedicada a las plantas.

En esos días, el público podrá realizar distintas actividades como una visita guiada a la exposición 'Arbóreo' y la visita 'Las plantas nos revelan el cambio climático', donde los asistentes recorrerán los jardines de la Casa de la Ciencia para descubrir especies que han sobrevivido a dinosaurios, glaciaciones y sequías.

El martes 20 de noviembre tendrá lugar la actividad 'Las plantas: cómo se investigan'. En ella, estudiantes desde tercero de Primaria hasta primero de ESO realizarán la visita guiada 'Las profesiones científicas', donde conocerán las herramientas, métodos y retos de distintas profesiones científicas, poniendo el foco en aquellas que nos ayudan a comprender la vegetación que nos rodea.

Tras la visita, tendrá lugar el encuentro 'Pregunta a científicas y científicos', en el que el alumnado podrá conocer y conversar directamente con varios investigadores del CSIC que trabajan en ámbitos relacionados con el mundo vegetal. La oferta se completará con los talleres 'Secretos en los árboles', '¿Cómo se dispersan las semillas?', 'Ecosistemas andaluces' y 'Red de vida en Doñana'.

Asimismo, la programación semanal incluye actividades para todas las edades y cambiará cada día. La segunda semana, entre el 24 y 29 de noviembre, estará dedicada a la evolución de la vida y de la Tierra y se dividirá en dos partes. Martes, miércoles y jueves tendrán lugar las actividades 'Evolución', 'Vulcanólogo/a por un día' y 'Paleontólogo/a por un día', respectivamente.

Además, viernes, sábado y domingo se repetirá la programación adaptándola al público general con menores hasta ocho años. Al finalizar, explorarán la evolución de los cetáceos con el taller 'Caminando con ballenas'.

En 'Vulcanólogo por un día' se realizará una visita guiada a la exposición 'Ceniza y lava', en la que viajarán a la erupción volcánica de La Palma en un recorrido a través de tierra, mar y aire. Tras la visita, explorarán qué ocurre bajo nuestros pies durante las distintas fases de una erupción en el taller 'Vulcanología: una ciencia explosiva'.

Por último, 'Paleontólogo/a por un día' contará con la proyección animada 'Dinosaurios' en el planetario de la Casa de la Ciencia y el taller 'Unos fósiles con mucho que contar', en el que los visitantes aprenderán a identificar cinco fósiles guía del territorio.