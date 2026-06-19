CSIF acompaña a más de 21.300 aspirantes y 323 tribunales que inician este sábado las oposiciones docentes en Andalucía

Imagen de archivo de la realización de un examen de oposición. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acompañará a los más de 21.300 aspirantes que participan desde este sábado, 20 de junio, en el proceso selectivo para el acceso a los cuerpos docentes de la comunidad autónoma, así como a las personas que formarán parte de los 323 tribunales que se constituirán a lo largo de toda la geografía andaluza.

Tal y como ha subrayado el sindicato en una nota de prensa, con motivo del inicio de las oposiciones, CSIF prestará una "atención personalizada" con información, orientación y asesoramiento tanto a los opositores y opositoras como a los miembros de los tribunales desde el inicio del procedimiento selectivo.

La organización sindical mantendrá además esta labor de acompañamiento durante todo el período estival, permaneciendo a disposición del profesorado afectado y de los aspirantes para resolver incidencias y atender cualquier cuestión relacionada con el proceso selectivo.

Además, CSIF ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que garantice un procedimiento ágil, transparente y con plenas garantías para todas las personas participantes. En este sentido, el sindicato considera fundamental que los tribunales dispongan de directrices claras y homogéneas de actuación, corrección y evaluación que permitan asegurar la igualdad de trato entre los aspirantes con independencia del tribunal al que hayan sido asignados, así como garantizar la transparencia del procedimiento selectivo, en cumplimiento de los principios de objetividad, igualdad, mérito y capacidad que deben regir cualquier proceso selectivo en la función pública.

Por otra parte, CSIF Educación Andalucía ha mostrado su preocupación por las condiciones en las que los miembros de los tribunales desarrollan su labor. El sindicato considera imprescindible que la Administración adopte las medidas necesarias para salvaguardar sus condiciones laborales, ya que durante el desarrollo de las oposiciones deben afrontar jornadas especialmente intensas que, en muchos casos, pueden alcanzar entre diez y doce horas diarias.

Asimismo, el sindicato ha alertado de que las indemnizaciones previstas para quienes forman parte de los tribunales continúan sustentándose en cuantías "claramente insuficientes y alejadas de la realidad económica actual". "Especialmente significativa resulta la compensación por alojamiento, fijada en 64,27 euros por noche conforme a referencias económicas establecidas hace dos décadas, una cantidad que resulta claramente insuficiente para cubrir una pernoctación en la mayoría de las capitales andaluzas y, muy especialmente, en ciudades con una elevada demanda turística", ha aseverado.

De esta manera, el citado comunicado ha señalado que esta situación "se agrava aún más cuando los integrantes de los tribunales deben desempeñar su labor en una localidad que dista a muchos kilómetros de su residencia habitual porque conocen su designación con escasa antelación al inicio de las pruebas, viéndose obligados a buscar un alojamiento que se ajuste a dicha cuantía económica, tarea prácticamente imposible". Como consecuencia, terminan asumiendo de su propio bolsillo la diferencia entre el coste real del alojamiento y la cantidad que la Administración les abona por este concepto.

Por ello, CSIF ha reclamado una actualización urgente de las indemnizaciones por manutención, alojamiento y asistencia, así como el pago inmediato y efectivo de todas las cantidades que deban ser compensadas para evitar que los miembros de los tribunales tengan que adelantar gastos durante largos períodos de tiempo; asimismo, exige una revisión de las condiciones en las que estos profesionales desarrollan una labor esencial para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos selectivos y la incorporación de los futuros docentes al sistema educativo andaluz.