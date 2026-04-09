CSIF-A afea a la Junta el retraso del teletrabajo para el personal de la Administración General

Personal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) durante la concentración convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) en Andalucía ha lamentado que el Gobierno andaluz haya retrasado la tramitación del teletrabajo para que las empleadas y empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) puedan trabajar de forma no presencial hasta tres días a la semana.

Según ha indicado CSIF-A en una nota, la Administración andaluza ha informado de dicha decisión en el trascurso de la Mesa Sectorial de Negociación celebrada este pasado miércoles "sin detallar plazos ni previsiones sobre la finalización de la tramitación del Decreto" por el que se regula el teletrabajo.

La presidenta del sector de AGJA en CSIF Andalucía, Isabel Pacheco, ha calificado de "decepción para los trabajadores" el aplazamiento del decreto, que la Administración justifica con la tramitación prioritaria del decreto de evaluación del desempeño y carrera horizontal.

"El teletrabajo ni está ni se espera", ha afirmado Pacheco, "lo que siembra desconfianza entre el personal, que tenía muchas esperanzas puestas en la regulación permanente del trabajo no presencial y la ampliación de un día de teletrabajo semanal a tres".

En este sentido, la organización sindical ha entendido que el nuevo marco normativo es un decreto complejo y que ha recibido más de dos mil alegaciones en exposición pública que hay que analizar, pero esta circunstancia "no debe usarse como argumento para paralizar una regulación normativa que ya fue negociada hace casi dos años en Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, en concreto en julio de 2024", ha aclarado la dirigente sindical.

Así, CSIF-A ha considerado incoherente "que la Administración presuma de seguir avanzando en la modernización de la Administración y en una mejor organización del trabajo, mientras paraliza decisiones que afectan directamente al desarrollo de la jornada laboral del personal del sector público".

Para la Central Sindical, uno de los grandes avances que aportaría el decreto de teletrabajo es "la concreción, transparencia, claridad y seguridad jurídica," tanto a los trabajadores como a la propia Administración.

Además, ha señalado, "se evitarían ambigüedades y arbitrariedades" gracias a la creación de un catálogo de puestos y funciones en el que se establecerá el grado susceptible de teletrabajo para cada puesto. Dicho catálogo se irá integrando progresivamente en las distintas relaciones de puestos de trabajo (RPT).

Pacheco ha adelantado que CSIF-A "no se quedará de brazos cruzados" y diseñará medidas en defensa de la agilización de la tramitación de la nueva regulación del teletrabajo en Andalucía, por lo que "no se descartan movilizaciones para defender los derechos de los empleados públicos".

Por otro lado, la Administración andaluza ha informado que el Decreto de Evaluación del Desempeño y Carrera Horizontal está en la fase final de tramitación y se prevé que el próximo mayo pueda llevarse a Consejo de Gobierno para su aprobación.